Ziraat bankası Açıkladı! Bankamatik kartı (Ziraat Bankkart) olanlar için 12000 TL ödenecek

Ziraat bankası Açıkladı! Bankamatik kartı (Ziraat Bankkart) olanlar için 12000 TL ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 21:36

Banka, bankamatik kartı üzerinden sağladığı 12.000 TL'lik nakit kredi imkanıyla dikkat çekiyor. Ancak, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken önemli bir detay var: TC kimlik numarasını ezbere bilmeyenler bu fırsattan yararlanamayacak! Detayları keşfetmek ve bu özel fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için makalemizi dikkatlice okuyun.

Ziraat Bankası müşterileri, bu özel kredi kampanyasından faydalanmak için Ziraat Mobil uygulamasını kullanabilirler. Mobil uygulama üzerinden kolayca yapılan başvurular, hızlı bir şekilde sonuçlanırken, aynı zamanda kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Banka, müşterilerine 12.000 TL'lik ödeme yapacak ve bu miktarı 36 aya varan vadelerle sunacak.

Ziraat Bankası, müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına ilk 3 ayda bir ertelemeli ödeme seçeneği sunuyor. Bu sayede müşteriler, kredi ödemelerine başlamadan önce finansal durumlarını daha rahat yönetebilirler. Esnek ödeme seçenekleri, Ziraat Bankası'nın müşteri odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Ancak, bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyenlerin TC kimlik numarasını bilmeleri ve başvuru işlemlerini bu kimlik numarası üzerinden yapmaları gerekiyor. Emeklilerin bu krediye başvurabilmeleri için emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan almaları gerekiyor. Sigortalı çalışanlar için ise başvuruda bulunacak kişilerden son iş yerindeki son 6 aylık SGK primlerinin ödenmiş olması şartı aranıyor.

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