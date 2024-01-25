Ziraat Bankası Açıkladı! Banka Kartınız Olması Durumunda 10.000 TL Ek Ödeme Alacaksınız! Banka Müşterisi Olanlar...

Ziraat bankası yaptığı yeni duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olanlara uygun faizlerle yeni bir kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Açıkladı! Banka Kartınız Olması Durumunda 10.000 TL Ek Ödeme Alacaksınız! Banka Müşterisi Olanlar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 14:14

10 bin TL'ye kadar nakit kredi alacak olan kişiler için Ziraat Bankası yeni bir kampanya başlattı. Banka müşterisi olan kişiler 10 bin TL kredi için şubelere gitmeden de başvuru yapabileceklerdir. Kredi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeler verilirken, Ziraat bankası müşterisi olan ve daha önce kredi alıp düzenli ödeyenler 90 gün ertelemeli kredi seçeneklerini seçebileceklerdir. Ziraat bankası kamu bankası olmasından dolayı, Banka müşterisi olan kişilere hemen aynı gün içinde bu işlemleri sunmaktadır. Banka şubelerinden ve Banka mobil uygulamaları üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası Başvuru 

Ziraat bankası yeni kredi kampanyasına başvurusunu yapacak olan tüm bireysel müşteriler için başvuru şartlarını uygun faizlerle verileceğini açıkladı. Banka kredi politikalarına uygun olan herkes, Şartlara uygun olarak bu kredilerden yararlanacaklar ve bu kredileri bankalardan hemen istedikleri zaman alacaklardır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi 10 bin TL ve üzeri onay alınacaktır.

Kredi başvurusu için banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere banka hemen aynı gün içinde destek vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Banka müşterisi olması durumunda kredilerini hesaplara atacaklar ve bu kredileri kullanacaklar. Kredi için şubelere giderken kimlik götürmeniz yeterli olacak. Eğer banka hesabınız varsa Ziraat Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. 

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