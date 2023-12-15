Ziraat Bankası 31 Aralık tarihine kadar verecek: Gelir belgesiz 50.000 TL hemen al kampanyası

Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan herkes 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alacağı duyuruldu. 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız 31 Aralık tarihine kadar gelir belgesiz olarak verilecek bu Kredi kampanyasına sizler de hızlı bir şekilde katılarak hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bireysel kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası tüketici kredisi kampanyası başvurularını gerçekleştirecek olan 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde verilmekte olup Kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasında emekli olan ve uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan herkes başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni açıklamada bireysel kredi kullanacak olan kişilerin acil ihtiyaçları olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmakta olup en yakın banka şubesi üzerinden işlemler sadece kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak verilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız acil ihtiyacı olan herkes Ziraat Bankası hesabı olması durumunda mobil uygulamaya giriş yaparak buradan da Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası kendi resmini internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar içinde Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapacağını açıkladı.