Ziraat Bankası 19.651 TL taksitle 500.000 TL konut kredisi verecek! İşte ortak kredi kampanyası

Ekonominin dinamik yapısında, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için finansal planlarını sarsan en önemli etkenlerden biri olan konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi, alım gücünü olumsuz etkilemekte ve birçok kişiyi bu hayalinden uzaklaştırmaktadır. Ancak, Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, yüksek faiz oranlarının yarattığı yükü hafifletmeyi ve daha fazla kişinin ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor. Bu kampanya, özellikle düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için yeni bir umut kaynağı olma niteliği taşıyor.

Kredi Kampanyasının Ayrıntıları:

Ziraat Bankası’nın duyurduğu yeni kampanya, ortak konut kredisi olarak tanımlanıyor. Kampanya, birlikte ev satın almak isteyen en az iki, en fazla beş kişiye yönelik olarak kurgulanmış durumda. Ortak alıcılar, hem gelirlerini birleştirerek yüksek tutarlarda krediyi daha kolay bir şekilde temin edebiliyor hem de taksit ödemelerini birlikte yaparak bütçe yönetimini kolaylaştırıyorlar. Bu yöntem, her bir bireyin üzerindeki finansal yükü önemli ölçüde azaltmayı vaat ediyor.

Nasıl Başvurulur?

Bankanın kampanyasına başvuru yapmak isteyen bireylerin düzenli bir gelire sahip olmaları ve ortak olacak kişilerle birlikte banka şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında, satın alınacak konut için SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından düzenlenen ekspertiz raporu sunulmalıdır. Kredi tutarı, bu raporda belirtilen değer üzerinden ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen azami kredi tutarları ve oranlarına göre hesaplanacaktır.

Kredi Detayları:

Kredi kullanan herkes için, konutun üzerine ipotek tesis edilmesi şartı bulunmaktadır ve duruma göre ek teminatlar istenebilir. Ziraat Bankası, kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ek hizmetler sunarak, kredi sürecinde müşteri güvenliğini en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır.

Örnek Ödeme Planı:

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: %3,89

Yıllık Maliyet Oranı: %59,3073

Aylık Taksit Tutarı: 19.651,63 TL

Yukarıdaki ödeme planı, banka tarafından belirtilen oranlara göre hesaplanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.