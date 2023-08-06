Zeynep Bastık isyan etti: "Sinir bastı"

Ünlü pop şarkıcısı Zeynep Bastık, hem kariyeriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde. 2.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünde yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla yeniden konuşuluyor.

Zeynep Bastık, araç kullanırken yaşadığı deneyimi paylaşarak trafikteki insanlara isyan etti. Arabada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"20 dakika araba kullandım sinir bastı, enişteme geri verdim hemen. Bazı insanlar ne salakça araba kullanıyor ya."