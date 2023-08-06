Advert

Zeynep Bastık isyan etti: "Sinir bastı"

Zeynep Bastık, Instagram sayfasından araç kullanırken yaşadıklarına isyan ettiği bir paylaşım yaptı.

Zeynep Bastık isyan etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü pop şarkıcısı Zeynep Bastık, hem kariyeriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde. 2.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünde yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla yeniden konuşuluyor.

Zeynep Bastık, araç kullanırken yaşadığı deneyimi paylaşarak trafikteki insanlara isyan etti. Arabada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"20 dakika araba kullandım sinir bastı, enişteme geri verdim hemen. Bazı insanlar ne salakça araba kullanıyor ya."

 

Benzer Haberler
Elçin Sangu'dan tatil pozları! Beğeni ve yorum yağdı Elçin Sangu'dan tatil pozları! Beğeni ve yorum yağdı
Azra Akın'ın aile tatili Azra Akın'ın aile tatili
Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi
Demet Akalın 'aşırı iticisin' dedi! MasterChef Tahsin'den cevap gecikmedi Demet Akalın 'aşırı iticisin' dedi! MasterChef Tahsin'den cevap gecikmedi
Farah Zeynep Abdullah'tan havuz başında bikinili poz Farah Zeynep Abdullah'tan havuz başında bikinili poz
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
  • 08-08-2023 09:56

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!
  • 09-08-2023 21:17

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
  • 07-08-2023 10:56

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!