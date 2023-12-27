Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan kavgası büyüyor!

Bir dönem aynı evi bile paylaşan ancak 17 yıldır küs olan Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz kavgasında yeni raund. 17 yıldır konuşmayan iki yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun'da senaryosunu Zeki Demirkubuz'dan intihal etmesi düşünmesi ve Yeraltı filminde gönderme yapmasıyla küstüğü biliniyordu.

Nuri Bilge Ceylan'ın da Ahlat Ağacı ve Kış Uykusu sahnelerinde Demirkubaz'a gönderme de bulunduğu iddia edilmişti. Nuri Bilge Ceylan ise Kış Uykusu kitabında, “Tabii ki yok böyle bir şey. Aslında bunu Zeki de çok iyi biliyor ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı da tercih ediyor. Yani açıkça söylemiyor, onun yerine icabında kolaylıkla inkar edebileceği güvenli bir mesafeden yapıyor bunu. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta. Yarışma duygusunu anlarım ama hiç değilse sportmence yapılabilmesini beklerdim. Böyle bel altından vurarak değil. Üç Maymun filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Filmine itinayla hesaplanmış detaylar yerleştirerek çamur at izi kalsın şeklinde incelikli bir strateji yürütmüş. Piyasada yarattığı izlenime bakılacak olursa isteğine ulaşmakta başarılı olmadığı söylenemez. Aşağılanan ben oldum ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim.” açıklaması gönderme yaptığı biliniyordu.

Zeki Demirkubuz dün gece Haberütrk ekranlarında Hayat filmi söyleşisinde “Ülkenin dünya çapındaki tek yönetmenin bu durumlara düşmüş olması utanç verici. 15 yıl sonra neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum. Bunun arkasında mutlaka bir hesap, çıkar vardır. Onun için yapmıştır” diyerek savaşın fitilini ateşledi.

Zeki Demirkubuz ise Üç Maymun'la ilgili “2008’de Ozan Güven, Cemal Hünal ve Naz Elmas'la ‘Kor’ filmine başladık. ‘Üç Maymun’dan önceydi. 10 gün çektik, mekânlarla ilgili aksilikler oldu, bıraktık. Aradan yıllar geçti, 2014’te çekmeye karar verdim. Ben ‘Kor’ için Kültür Bakanlığı’na başvurdum, destek çıkmadı. O gün kurulda bulunan Ayşe Böhürler, ‘Kor’u okuyup, ‘Üç Maymun bu’ demiş. Durumun acayipliğini düşünebiliyor musunuz? Ben bu olmasına rağmen bile sesimi çıkarmadım. ‘Üç Maymun’u da izlemedim bu arada. İma falan demiş, adilik yapmasın. Ben direkt söylerim. ‘Üç Maymun’u hiç izlemediğim ve bu konuların bu hale gelmesini istemediğim için umursamadım. Kendisi benim umursamazlığımı başka mevzular yüzünden iyi bilir.” açıklaması yaptı.

Nuri Bilge Ceylan ise bu sabah kendine Youtube kanalı açsın diyerek;