Zehra Güneş’in asansör paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı!

Zehra Güneş’in mini etekli asansör pozları sosyal medyada olay oldu. Milli voleybolcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Yayın Tarihi : 23-10-2025 10:11

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündeme oturdu. VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu olan Güneş, kariyerinin yanı sıra tarzı ve paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Zehra Güneş’ten Olay Yaratan Mini Etekli Poz

Sosyal medyada oldukça aktif olan Zehra Güneş, 4 milyona yakın takipçisiyle dikkat çekiyor. Başarılı voleybolcu, son olarak Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla takipçilerini adeta büyüledi. Asansörde çekilen bu fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve sosyal medyanın en çok konuşulan gönderileri arasına girdi.

“Aynam Tarafından Kontrol Edilen Film Rulosu” Notu Dikkat Çekti

Güneş, paylaşımına “Aynam tarafından kontrol edilen film rulosu” notunu ekleyerek pozlarına anlamlı bir dokunuş yaptı. Bu paylaşım, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Binlerce yorum arasında “Güzelliğinle göz kamaştırıyorsun”, “Bu pozlar tam bir ikonluk!” ve “Sporun en zarif yüzü” gibi övgü dolu ifadeler yer aldı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Paylaşımın ardından Zehra Güneş ismi X (Twitter) ve Instagram’da trend listesine girdi. Sporcunun zarif tarzı ve doğal güzelliği, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Güneş’in takipçileri, bu karelerle hem zarafetini hem de güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

