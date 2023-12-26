Zam Oranları Belli Oldu: Emekli Ocak 2024'te Rekor Maaş Alacak!

Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye'de milyonlarca insanın merakla beklediği bir konu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu önemli veriyi 3 Ocak'ta açıklayacak. Bu enflasyon verileri, 2024 yılının ilk yarısında emekliler ve memurların maaşlarında oluşacak değişikliklerin temelini oluşturacak.

SSK Bağ-Kur Kök Maaşlarına Yeni Zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak zamlanacak. Meclis tarafından yapılacak bir düzenleme ile en düüşük emekli maaşının yeniden ayarlanması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri de, açıklanacak enflasyon oranlarına göre maaşlarında bir artış görecekler.

Enflasyona Göre Maaşlar

Türkiye Merkez Bankası'nın yaptığı son açıklamaya göre, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi %65,39 olarak belirlendi. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 1866,34 seviyesine çıkması öngörülüyor. Bu beklentiye göre belirlenecek zam oranları şu şekilde:

6 aylık enflasyon beklentisi %38,08,

Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam %38,08,

Memur enflasyon farkı %30,26,

Toplu sözleşme zammı %15,

Memur zammı %49,80 olarak hesaplanıyor.

Bu oranlar, emekli maaşı zammında %38,08 olarak öngörülürken, memur zammında bu orana ek olarak 10-12 puanlık bir refah payının eklenebileceği düşünülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı ve Memur Zammı Tahminleri

Meclis düzenlemesiyle belirlenecek olan en düşük emekli maaşının 10 bin ile 11 bin 500 Türk Lirası arasında olması bekleniyor. %65,39'luk enflasyon tahmini dikkate alındığında, 6 aylık enflasyon farkının %30,26 olması öngörülüyor. Bu oran, %15'lik toplu sözleşme zammıyla birleştirildiğinde, memur zammının %49,80 olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, memurların ve emeklilerin maaş artışlarını etkileyen önemli bir gelişme olup, Merkez Bankası'nın Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre taban aylıklar, maaş katsayısı ve ek gösterge gibi unsurların da zamdan etkilenmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, hem emeklilerin hem de memurların ekonomik refahını doğrudan etkileyerek, önümüzdeki dönemde gelirlerinde önemli değişikliklere yol açacak.