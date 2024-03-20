ZAM GELDİ: Aylık 7.940 TL Oldu!

2024 yılı, ülkemizde işsizlikle mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak işaretleniyor. Yenilenen işsizlik sigortasıyla birlikte, işsiz kalan vatandaşlara sunulan devlet desteği önemli ölçüde artırıldı. Bu güncellemeler, işsizlikle mücadelede daha etkili ve kapsayıcı bir yaklaşımı temsil ediyor. Yenilenen sistem, işsizlik maaşı alma şartlarında yapılan değişikliklerle birlikte, vatandaşların maddi sıkıntılarla baş etmelerine ve iş arama süreçlerini daha güvende sürdürmelerine olanak sağlıyor.

Yapılan güncellemelerle birlikte işsizlik ödeneği, aylık 7 bin 940 TL'ye kadar ulaşan destekle sunulmaktadır. Bu destek, işsiz kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve iş arama süreçlerini sürdürmelerine olanak tanırken, aynı zamanda yeni iş fırsatlarına odaklanmalarına imkan sağlıyor. İşsizlik ödeneği alma hakkı, belirli şartları yerine getiren tüm vatandaşlara açıktır ve işten ayrılma durumunda bile bu destekten yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Vatandaşların işsizlik ödeneği almaları için gereken şartlar arasında, öncelikle işten ayrılmadan önce 120 gün hizmet akdine sahip olmak ve son 3 yılda 600 gün prim ödemesi yapmış olmak yer almaktadır. Başvuruların işten ayrılma gününden sonraki 30 gün içinde yapılması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvuruları, resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Yenilenen işsizlik sigortası, sadece maddi destekle sınırlı kalmayıp aynı zamanda sağlık sigortası kapsamını da içermektedir. Bu sayede işsiz kalan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirler. Ayrıca, işsizlik sürecinde meslek edindirme kurslarına katılma imkanı da sunularak, vatandaşların iş bulma şansları artırılmaktadır.