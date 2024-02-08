ZAM Geldi: 3500 TL Oldu!

Kış aylarının soğuk günlerinde evleri ısıtmak için doğalgaz kullanımı artıyor ve doğalgaz faturaları da yükseliyor. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz faturası yardım programı, bir nefes aldırıyor. Bu programla ilgili detayları inceleyelim.

Soğuk hava ve artan doğalgaz kullanımıyla birlikte doğalgaz faturaları da yüksek miktarlara ulaşıyor. Ancak devletin başlattığı doğalgaz faturası yardım programı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük bir destek sağlıyor. Bu programla ilgili başvuru süreci ve şartları öğrenerek, bu destekten nasıl faydalanabileceğinizi öğrenmek önemli.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı doğalgaz faturası yardım programı, ekim, kasım ve aralık aylarında doğalgaz tüketimi için sübvansiyon desteği sağlıyor. Bu yıl, ihtiyaç sahibi 383 bin konuta toplamda 304,5 milyon TL'lik bir ödeme yapılacak. Bu ödeme, doğalgaz faturalarının yüksekliğinden dolayı maddi sıkıntı çeken ailelere büyük bir destek olacak.

Doğalgaz desteği başvurusu e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Başvuru yapabilmek için T.C. vatandaşı olmak, hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması ve doğalgaz aboneliğinin bulunması gerekiyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doğalgaz desteği miktarı hanedeki kişi sayısına göre belirleniyor ve şu şekilde dağıtılıyor:

1 kişilik haneler için 1.500 TL,

2 kişilik haneler için 2.000 TL,

3 kişilik haneler için 2.500 TL,

4 kişilik haneler için 3.000 TL,

5 ve üzeri kişilik haneler için 3.500 TL.

Doğalgaz desteği ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen bir takvime göre yapılıyor. Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına direkt olarak aktarılıyor. Banka hesabı olmayanlar için ise PTT şubeleri üzerinden ödeme yapılabiliyor.