Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Star TV'de İzleyicisiyle Buluştu!

Hepimiz hayatta bazen hatalar yapabiliriz ve bu hatalardan dönüş yapmak bazen güç olabilir. "Yeniden Başlasak", geçmişte yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık duyan ve küskünlüklerini geride bırakmak isteyenlere bir af dönemi sunuyor. Aynı zamanda hayatında yeni bir sayfa açmak, değişime uğramak ve dönüşüm yaşamak isteyenlere de bu program el uzatıyor.

Programda, hayatlarında yeni bir yolculuğa çıkmak, değişim sürecini başlatmak ve yenilenmek isteyenler için uzman desteği ve siz izleyicilerimizin katkılarıyla birlikte çözüm yolları aranıyor.

Her bireyin değerli olduğunu hatırlatmak ve "Yeni bir 'Ben' yaratma" sürecini başlatmak için "Sen Değerlisin" demeye hazırız.

Hatırlayalım ki, her insan ikinci bir şansı hak eder.

Star TV'nin yeni programı "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak", 9 Ekim Pazartesi günü ekran macerasına başladı!