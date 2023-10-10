Yüzde 40 ile yüzde 1500 arasında kâr etmek edebilirsiniz! İşte yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

Yatırım yapmak isteyenler için sermaye piyasaları ve fonlar, kârlı alternatifler sunmaktadır. Ancak her yatırım kararını dikkatle düşünmek ve riskleri analiz etmek önemlidir. Sermaye piyasalarında kârlılık geniş bir aralıkta değişebilir, bu nedenle doğru stratejiyi belirlemek ve uzman görüşlerini takip etmek faydalı olacaktır. İyi bir araştırma ve doğru kararlarla, yatırımlarınızı büyütebilirsiniz.

Sermaye Piyasalarında Yatırım Fırsatları

Yatırım yapmak isteyen kişiler genellikle mevduat, döviz ve altın gibi geleneksel seçeneklere yöneliyorlar. Ancak son yıllarda sermaye piyasaları, özellikle borsa ve fonlar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Hisse senetlerine yapılan yatırımların halka arzlarla birlikte artması, bu alana olan ilgiyi daha da artırmış durumda.

Borsa İstanbul'un güçlü performansı, fon piyasalarına olumlu şekilde yansıyor. Artık yatırım yapmak, sadece bir tuşla gerçekleşebiliyor. Ancak önemli olan, doğru yatırımı seçmek ve kârlı çıkmaktır.

Kârlılık Yüzde 40 ile Yüzde 1500 Arasında Değişiyor

Sermaye piyasalarında yatırım yaparken kârlılık oldukça geniş bir aralıkta değişebilir. TEFAS'ın verilerine göre, doğru zamanda doğru hisse veya fona yatırım yapan kişiler yüksek kârlar elde edebilirler. Genel olarak, hisse yoğun fonların daha fazla prim yaptığı görülüyor ve yatırımcılar son bir yılda yüzde 1500'e varan kârlar sağlamışlardır. Risk almaktan kaçınanlar içinse yüzde 40 gibi daha istikrarlı bir kâr oranı söz konusudur. Ortalama olarak, kârlılık yüzde 80 ile 200 arasında değişmektedir.

Fonların Alımı ve Satımı Nasıl Gerçekleşir?

Fon almak oldukça basittir. Eğer bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabınız varsa, hisse senedi alır gibi fon alabilirsiniz. Her fonun bir portföy yönetim şirketi vardır ve yatırım yapmak istediğiniz portföy şirketini seçerek ilgili fonu satın alabilirsiniz.

Dikkat çeken bir diğer husus, fonlara olan düşük giriş eşiğidir. Sadece bir TL ile bile fon yatırımcısı olabilirsiniz. Bazı fonların adet fiyatları oldukça düşüktür, bu nedenle büyük meblağlara ihtiyaç duymadan yatırım yapabilirsiniz.

Takas Mantığı İşliyor

Fonların alım-satımı konusunda hisse senetlerindeki T+2 mantığı geçerlidir. Yani bir fonu aldığınızda, üçüncü gün itibarıyla portföyünüzde görünmeye başlar. Aynı şekilde, fonları sattığınızda da üç gün sonrasında paranız hesabınıza geçer.

Fon Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fon alırken sadece getiriyi değil, aynı zamanda hangi hisselere yatırım yapıldığını, fon portföyündeki dağılımı, yatırım fonlarının katılma paylarını, özel sektör dış borçlanma araçlarını, vadeli işlemler teminatlarını ve özel sektör tahvillerini incelemek önemlidir. Her bir varlık türü kendi risklerini taşır, bu nedenle bu riskleri analiz etmek kritiktir. TEFAS ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) gibi kaynaklardan bu konuda bilgi edinebilirsiniz.