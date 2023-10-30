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%1,00 faiz oranıyla 50.000 TL müjdesi geldi! Anında hesaba geçiyor

TEB ve CEPTETEB, yeni müşterilere özel olarak cazip bir kredi fırsatı sunuyor. Bu özel fırsat, 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde %1,00 faiz oranıyla başlıyor.

%1,00 faiz oranıyla 50.000 TL müjdesi geldi! Anında hesaba geçiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-10-2023 08:23

Bu fırsat yalnızca TEB ya da CEPTETEB müşterisi olmayanlar için geçerlidir ve nihai faiz oranı vade süresine ve kredi notuna göre değişebilir. Özellikle kredi skoru 1879 ve üzerinde olan kullanıcılar için %1,00 faiz oranı uygulanır.

Bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için bazı detaylar bulunmaktadır. İlk olarak, 50.000 TL'ye kadar olan krediler için maksimum vade süresi 36 aydır. Ancak, 50.000 TL üzeri kredilerde maksimum vade süresi 24 ay olarak belirlenmiştir. Kredi vadesi, vade ertelemeli dönem dahil olmak üzere en fazla 36 ay olarak planlanmıştır.

HangiKredi, finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların bankalara yapılması konusunda kullanıcılara destek sağlar. Ancak, gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bir bilgidir ve kredi notu ile sigorta kullanım durumuna göre değişebilir. Bu nedenle, HangiKredi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kredi detaylarına daha yakından bakacak olursak, %1,00 faiz oranıyla kullanılan bir 50.000 TL kredi için toplam faiz tutarı 4.325,00 TL'dir. Aylık taksit tutarı ise 4.527,08 TL'dir. Toplam ödeme ise 54.612,46 TL olarak hesaplanmıştır. Yıllık maliyet oranı %18,05 ve tahsis ücreti 287,50 TL olarak belirtilmiştir.

Bu özel kredi fırsatı, TEB ve CEPTETEB müşterileri için cazip bir seçenek sunmaktadır. Ancak, kredi başvurusu yapmadan önce kişisel mali durumunuzu gözden geçirmek ve kredi koşullarını dikkatlice incelemek önemlidir. Ayrıca, kredi notunuzu yükseltmek ve daha düşük faiz oranlarına hak kazanmak için finansal disiplini sürdürmek de faydalı olabilir.

Kredi başvurusu yaparken, kredi notunuzun önemli bir rol oynadığını unutmamanız önemlidir. Yüksek bir kredi notu, daha düşük faiz oranlarına ve daha avantajlı kredi koşullarına hak kazanmanıza yardımcı olabilir. Kredi notunuzu yükseltmek için düzenli olarak kredi kartı borçlarınızı ödemeniz ve mevcut kredi ödemelerinizi aksatmamanız önemlidir.

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