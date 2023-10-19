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%0 faizli anında kredi ve 2.000 TL'ye varan hediye parapuan kampanyası başladı!

CardFinans, ilk kez CardFinans'lı olanlara özel olarak çarpıcı bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, %0 faiz oranlı Anında Kredi ve 2.000 TL'ye kadar ParaPuan kazanma fırsatı sizi bekliyor.

%0 faizli anında kredi ve 2.000 TL'ye varan hediye parapuan kampanyası başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 12:04

Eğer 31 Ekim'e kadar başvurunuzu tamamlarsanız, CardFinans veya CardFinans Xtra kredi kartı sahibi olma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu kredi kartını onayladığınızda, size sunulan avantajlardan biri %0 faiz oranlı Anında Kredi imkanıdır. Bu kredi ile 10.000 TL tutarında acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Üstelik, geri ödeme süreci 6 ay vade ile oldukça esnek bir şekilde tasarlanmıştır. Bu, finansal esneklik arayanlar için mükemmel bir fırsattır.

ParaPuan Kazanma Fırsatı

CardFinans'la yapacağınız harcamalardan da kazançlı çıkacaksınız. Onaylanan kredi kartınız ile 15 Kasım’a kadar tek seferde yapacağınız her 1.500 TL ve üzeri harcamalarınıza 250 TL'ye varan ParaPuan kazanma fırsatını kaçırmayın. Toplamda 2.000 TL'ye kadar ParaPuan, size ekstra avantajlar sunacak ve harcamalarınızı daha keyifli hale getirecektir. Bu para puanları, gelecekteki alışverişlerinizde indirimler veya ödüller olarak geri dönecektir.

CardFinans'ın bu özel kampanyası, hem acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak hem de harcamalarınızdan kazanç elde etmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. %0 faizli Anında Kredi ile finansal rahatlık sağlayabilir ve ParaPuan kazanarak gelecekteki alışverişlerinizde tasarruf edebilirsiniz. Bu avantajlı teklifi değerlendirmek için 31 Ekim'e kadar başvurunuzu tamamlayın ve finansal geleceğinize yatırım yapmaya başlayın.

 

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