Yurtdışı telefon kayıt ücretine okkalı zam! IMEI Telefon açtırma parası kaç TL oldu, kaç para zamlandı? e-Devlet zamlı İMEİ kayıt ücreti sorgulama

IMEI Telefon açtırma parası kaç TL oldu, kaç para zamlandı? e-Devlet zamlı İMEİ kayıt ücreti sorgulama... Yurtdışı telefon kayıt ücretine okkalı zam- 7 Temmuz tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte, IMEI kayıt ücretlerinde önemli bir değişiklik gerçekleşti. Bu değişiklik, yurtdışından telefon getirecek olan vatandaşlar arasında merak konusu oldu. İşte Temmuz 2023 itibariyle güncellenen IMEI kayıt ücretleri...

Yapılan açıklamaya göre, IMEI kayıt ücretlerine yapılan zamla birlikte Temmuz 2023 itibariyle IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Bu zamlı ücretin, yurtdışından telefon getirecek olan vatandaşlar tarafından ödenmesi gerekir. Yurtdışından telefon getirme işlemleri öncesinde, cihazın kayda elverişli olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden kayıt hakkının sorgulanması gerekmektedir. Ardından, 2023 yılı için 20 bin TL olan harç ücretinin yatırılması ve kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu işlemler e-Devlet kapısı üzerinden yapılır.

Kayıt işlemlerinin tamamlanması için e-Devlet kapısı üzerinden gerekli bilgilerin doldurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekmektedir. Diplomatik belge sahipleri için ise kayıt işlemi e-Devlet kapısından yapılamamaktadır. Bu durumdaki kişilerin abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Yapılan harç ödemesinin ardından, kayıt işlemlerinin son aşamasına geçilmesi önemlidir. Eğer harç ödemesi sistem üzerinden yapıldıysa, e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir. Yurtdışından telefon getirme işlemleriyle ilgili yapılan bu zamlar, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldığını göstermektedir. Karar kapsamında sürücü belgesi harçlarındaki artış dışında, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Vatandaşların bu güncellemelerden haberdar olmaları ve gerekli prosedürlere uygun şekilde hareket etmeleri önemlidir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve gereksiz mağduriyetlerin önlenmesi için IMEI kayıt ücretleriyle ilgili resmi kaynaklardan güncel bilgilere ulaşmak ve ilgili süreçleri doğru bir şekilde takip etmek önemlidir.

Yurtdışından telefon getirme işlemleri için IMEI kaydı yapacak olan vatandaşlar, kayıt hakkını sorgulamak, harç ücretini yatırmak ve kayıt işlemlerini tamamlamak için e-Devlet sistemini kullanmalıdır. Bu işlemler için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir:

İlk olarak, kayıt hakkının sorgulanması için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası olan vatandaşlar e-Devlet şifresi almalıdır. e-Devlet kapısına giriş yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama adresini kullanabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra, gerekli bilgileri doldurarak IMEI kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu aşamada, 2023 yılı için geçerli olan 20 bin TL harç ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki adımları izleyerek, yurtdışından getirilecek telefonların IMEI kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Bu süreçte, e-Devlet kapısının Türkiye'de IMEI kaydı için tek kayıt mercii olduğunu unutmayın.