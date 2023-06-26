Yumurta fiyatlarında mest eden indirim geldi! Gıda ürünlerinde sınırlı süreli kampanya başladı!

Gıda ürünlerinde sınırlı süreli kampanya başladı! Yumurta fiyatlarında mest eden indirim geldi- Son zamanlarda yumurta fiyatlarındaki ciddi yükseliş, vatandaşların dikkatini çekmişti. Ancak şu anda gıda ürünlerinde ve özellikle yumurtada indirimler görülmektedir. Uzun bir süredir fiyatların kontrol altına alınamadığı yumurtalar, şu an daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulmaktadır. Güncel olarak kaç TL'den satıldığıyla ilgili bilgi şu şekildedir:

Yumurta fiyatlarındaki ucuzlama, vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlamaktadır. Örneğin, 20'li koli yumurtaların 62,99 TL'ye satıldığı ortaya çıkmıştır. Bu fiyatlar, Keskinoğlu markasına ait 20'li ve 63-73 gram aralığında olan yumurtalar için geçerlidir. Belirtilen fiyatların bir süre boyunca bu seviyede tutulması planlanmaktadır.

Onur Market gibi mağazalarda ise indirimin sadece yumurta ile sınırlı olmadığı görülmektedir. Müşteriler, diğer temel gıda ürünlerinde de fiyat düşüşlerinin olduğunu gözlemlemektedir. Bu indirimlerden faydalanmak için en yakın market şubesine gidilebilir.

Enflasyonla birlikte yüksek fiyatlara satılan bazı gıda ürünleri için indirim kararları alınmıştır. Marketlerin bu adımı, olumlu şekilde karşılanmaktadır. Yeni indirimlerin duyurulmasıyla birlikte detaylara haber siteleri üzerinden ulaşmak mümkündür. Gıda ürünlerinden hijyen ve temizlik ürünlerine kadar pek çok alanda indirimler aktif olarak devam ediyor.