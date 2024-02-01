Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nde Rıza Kocaoğlu sürprizi…

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Yılmaz Erdoğan'ın kendi yazdığı senaryo ile izleyicilerle buluşan dizi, güçlü kadrosuna birbirinden başarılı projelerle tanınan Rıza Kocaoğlu'nu da dahil etti.

Dizinin ilk bölümüyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken, ikinci bölüm için heyecan dorukta. Rıza Kocaoğlu'nun sürpriz görüntüsüyle sevenlerine sıcak bir karşılama yapacak olan dizi, yeni karakterlerle hikayesine renk katmayı sürdürecek.

BKM yapımı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan eşlik ediyor. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu projenin güçlü senaryosu, oyunculuk performansları ve etkileyici atmosferi izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor.

Dizinin konusu, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Azem"in hayata tutunma mücadelesini temel alıyor. İnci Taneleri, her bölümüyle seyircisini duygusal bir yolculuğa çıkararak izleyenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nin ikinci bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, yeni karakterlerin hikayeye nasıl yön vereceğini merakla beklerken, dizinin etkileyici atmosferine bir kez daha tanıklık edecekler.