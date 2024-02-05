Yılmaz Erdoğan dizideki minik dostu ‘Coci’yi sahiplendi!

Ünlü komedyen ve senarist Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" adlı dizi, izleyicilerini her bölümünde farklı sürprizlerle karşılıyor. Güçlü senaryosu, başarılı oyunculuk performansları ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümünde 'Coci' isimli bir yavru köpeğin ekibe katılmasıyla gündemde.

Sahibi tarafından terk edilen Coci'nin sahiplendirme ilanını gören "İnci Taneleri" ekibi, duyarlı bir adım atarak hemen harekete geçti ve Coci'yi yeni bir aile olarak kabul etti. Dizide Azem ve Dilber'in yanı sıra sevimli Coci, hem oyunculuğuyla dikkat çekecek hem de Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenilmiş olacak.

BKM yapımı dizinin geniş oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

"Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nin izleyicileri, Coci'nin sevimliliği ve dizideki maceralarıyla perşembe akşamlarını saat 20.00'de Kanal D ekranlarında keyifli bir şekilde geçirmeye devam edecekler.