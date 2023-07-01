Yılların eskitemediği Hamidiye su markasının ismi değişti! Sosyal medya adeta yıkıldı! İşte yeni adı

Sosyal medya adeta yıkıldı! Yılların eskitemediği Hamidiye su markasının ismi değişti! İşte yeni adı- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üretilen Hamidiye Su markasının isminin değiştiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hamidiye Su pet şişelerinin üzerinde 'Hamidiye' yerine 'HMD' yazısının görülmesi, dikkat çekti. Ancak, İBB tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamidiye Su, İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla 2. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyon tarafından tarihi bir öneme sahip olan bir markadır. 1898 yılında başlatılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında büyük bölümü tamamlanan tesisin su verme ve kabul töreni ise 26 Mayıs 1902 tarihinde gerçekleşmiştir.

Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler aracılığıyla İstanbul halkına ulaştırılmıştır. İstanbul genelinde bulunan 86 çeşmenin yanı sıra Yıldız Sarayı'nda 30 ve Beşiktaş Sarayı'nda 10 olmak üzere toplamda 126 çeşmeden su sağlanmıştır. Ayrıca, isale hattı üzerindeki 7 çeşmeyle birlikte toplamda 133 çeşmeden su dağıtımı yapılmıştır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış ve İstanbul halkının sağlıklı su ihtiyacını dünya standartlarında bir üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle karşılamaktadır.

Hamidiye Su, İstanbul'un 120 yıllık köklü tarihine dayanan güvenilir, sağlıklı ve doğal kaynak sularıyla İstanbul'un paha biçilemez ortak bir değeri olarak ön plana çıkmaktadır. İstanbul'un kültürü, doğası, tarihi ve insanlarıyla birlikte Hamidiye Su, İstanbullular için değeri yüksek bir marka konumundadır.

Şu an için Hamidiye Su markasının isminde bir değişiklik olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. İBB'nin konuyla ilgili açıklama yapması halinde, detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır.