Yılın İlk Kabine Toplantısı: Emekli Zam Planları ve Beklentiler

Türkiye'nin gündemi, geçtiğimiz haftalarda SSK, Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57, memur emeklileri için ise yüzde 49,25 olarak netleşen emekli zamları ile çalkalanmıştı. Bugün gerçekleşecek olan yılın ilk Kabine toplantısında, emeklilere ek zam konusunda tüm planlar masaya yatırılacak. Vatandaşlar, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını ve zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merakla bekliyor.

Aralık ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranları netleşmiş durumda. İşçi emeklilerine yüzde 37,57, memur emeklilerine ise yüzde 49,25'lik bir zam yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine toplantısında, emekli zammı için tüm planların konuşulması bekleniyor.

Toplantının gündeminde, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranlarının güncellenmesi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarını yüksek zam oranına eşitlemek adına farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplamalarını sürdürüyor. En düşük emekli maaşının belirlenmesi noktasında, SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11,68'lik farkın kapatılması için çeşitli formüller üzerinde çalışılıyor. Refah payı ile ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

SSK emeklilerinin aylıklarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin ise 25-28 Ocak tarihleri arasında refah payıyla birlikte alması öngörülüyor. Ancak yetişmezse, bu miktarın sonradan fark olarak hesaplara yatırılacağı belirtiliyor. Yılın ilk Kabine toplantısı, emeklilere yapılacak zamların ve ek ödemelerin detaylarının netleşeceği önemli bir dönemeç olacak. Türkiye, emeklilerin mali durumunu etkileyecek bu kararlara odaklanmış durumda.