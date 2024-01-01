Yılın İlk Günü Zamlı Alkol Fiyatları: Bira, Votka, Rakı

1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli zamlı alkol fiyatları resmen duyuruldu. Bira, votka ve rakının listede yer aldığı görülüyor. %25 zamlı alkol ürünleri kaç TL oldu?

Yılın İlk Günü Zamlı Alkol Fiyatları: Bira, Votka, Rakı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-01-2024 09:02

Türkiye'de yeni yıl arifesinde, alkol fiyatlarına yönelik yeni bir zam hazırlığı başladı. Özellikle sosyal medyada ve kulis kaynaklarından sızan bilgiler, bu zammın detaylarını ortaya koyuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aralık ayında Yİ-ÜFE'nin sıfır bile olsa, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını öngördü. Güncel alkol fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2024 Bira Fiyatları

  • Efes 50 cl Kutu Bira: 44,00 ₺
  • Efes Extra 50 cl Kutu Bira: 55,00 ₺
  • Tuborg 50 cl Kutu: 44,00 ₺
  • Kırmızı Tuborg 50 cl Special: 55,00 ₺
  • Carlsberg 50 cl Kutu: 46,00 ₺
  • Bomonti Şişe 50 cl Bira: 45,00 ₺
  • Miller 33 cl Bira Şişe: 43,00 ₺
  • Amsterdam Navigator Kutu Bira 50 cl: 70,00 ₺
  • Bremen 50’lik Bira: 37,00 ₺
  • Beck’s 50 cl Kutu Bira: 46,00 ₺

2024 Votka Fiyatları

  • Absolut 35 cl Votka: 345,00 ₺
  • Absolut 50 cl Votka: 470,00 ₺
  • Absolut 70 cl Votka Fiyatı: 625,00 ₺
  • Absolut 100 cl Votka Fiyatı: 865,00 ₺
  • Absolut 175 cl Votka Fiyatı: 1.700,00 ₺
  • Bazooka 35 cl Votka: 225,00 ₺
  • Bazooka 70 cl Votka: 410,00 ₺
  • 35 cl Smirnoff Red: 249,00 ₺
  • 70 cl Smirnoff Red: 449,00 ₺
  • Wyborowa 35’lik: 250,00 ₺
  • Wyborowa 70’lik: 450,00 ₺

Rakı Fiyatları 2024

  • Yeni Rakı 35’lik: 239,00 ₺
  • Yeni Rakı 70’lik: 429,00 ₺
  • Beylerbeyi Teragold 35’lik: 289,00 ₺
  • Beylerbeyi Teragold 100’lük: 739,00 ₺
  • Tekirdağ Rakı 35 cl: 300,00 ₺
  • Tekirdağ Rakı 70’lik: 560,00 ₺
  • Efe Rakı Klasik 35’lik: 285,00 ₺
  • Efe Rakı Klasik 70’lik: 499,00 ₺
  • İzmir Rakı 35’lik: 265,00 ₺
  • İzmir Rakı 70’lik: 479,00 ₺

Bu fiyat listesi, yeni yıla girerken alkol ürünleri üzerindeki mali yükün artacağını gösteriyor ve tüketicilere önceden bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu zamlar, alkol tüketimi planlayan tüketiciler için önemli bir maliyet artışı anlamına gelecek.

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