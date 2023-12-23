Yeni Yılın Şanslısı Sen Olabilirsin! Akbank Mobil ile Audi A6 Kazanma Fırsatı Seni Bekliyor!

Yeni Yılın Şanslısı Sen Olabilirsin! Akbank Mobil ile Audi A6 Kazanma Fırsatı Seni Bekliyor!

Yeni Yılın Şanslısı Sen Olabilirsin! Akbank Mobil ile Audi A6 Kazanma Fırsatı Seni Bekliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-12-2023 22:58

Yılın en heyecanlı kampanyasıyla karşınızdayız! Akbank Mobil, 16 Ekim 2023 – 16 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen "Araba Çekiliş Kampanyası" ile sizi unutulmaz bir sürprizle buluşturuyor. Katıl, Akbank Mobil'in şanslı kullanıcısı olarak muhteşem Audi A6 (2023 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic) kazanma şansını yakala!

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları:

  • Kampanya dönemi boyunca Akbank Mobil'den, Akbank kredi kartı ya da banka kartına sahip müşteriler kampanyaya katılım sağlayabilir.
  • Kampanya sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle Audi A6 ödülü verilecektir.
  • Kampanya 16 Ekim 2023 – 16 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Çekiliş Hakkı Kazanma Yolları:

Mevcut Akbank Müşterileri:

  • Akbank Mobil'den kampanyaya katılım sonunda en fazla 5 çekiliş hakkı kazanabilirler.

Akbank Mobil’den Akbanklı Olmayan Yeni Müşteriler:

  • Kampanyaya Akbank Mobil’den kayıt olarak 1 çekiliş hakkı kazanılır.
  • Akbank Mobil’den otomatik fatura talimatı vererek 1 çekiliş hakkı.
  • Akbank Mobil’den manuel fatura ödeyerek 1 çekiliş hakkı.
  • QR kod kullanarak ATM’lerden para çekme işlemine 1 çekiliş hakkı.
  • QR üretebilen POS cihazlarından QR ile ödeme yaparak 1 çekiliş hakkı.
  • Toplamda dijitalden müşteri olma süreci ile gelen bir müşteri en fazla 10 çekiliş hakkı kazanabilir.

Akbanklı Müşteriler:

  • Kampanyaya Akbank Mobil’den kayıt olarak 1 çekiliş hakkı kazanılır.
  • Akbank Mobil’den otomatik fatura talimatı vererek 1 çekiliş hakkı.
  • Akbank Mobil’den manuel fatura ödeyerek 1 çekiliş hakkı.
  • QR kod kullanarak ATM’lerden para çekme işlemine 1 çekiliş hakkı.
  • QR üretebilen POS cihazlarından QR ile ödeme yaparak 1 çekiliş hakkı.
  • Mevcut Akbank müşterisi en fazla 5 çekiliş hakkı kazanabilir.

Çekiliş ve Ödüller:

  • Çekiliş 17 Ocak 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kazanan isimler Akbank resmi web sitesi ve gazete ilanları ile duyurulacaktır.
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