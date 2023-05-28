Yeni Opel Corsa görenleri mest etti! Fiyatı ise çölde bir vaha gibi! İşte fiyat listesi 2023

Fiyatı ise çölde bir vaha gibi! İşte fiyat listesi 2023... Yeni Opel Corsa görenleri mest etti- Opel Corsa, makyajlanmış yeni modeliyle karşımıza çıktı ve bu güncellenmiş versiyon sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Otomobil Gazetecisi Halit Bolkan, son dakika açıklamasında, Opel Corsa'nın güncellenen tasarımı, ön planda olan detaylarıyla gözleri kamaştırıyor. Özellikle Opel Vizor burun tasarımı, aracın ön kısmına modern ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Yenilenen Corsa'da ayrıca arka tasarımda yer alan büyük "Corsa" yazısıyla da kendine özgü bir tarz sergileniyor.

Opel Corsa'nın Makyajlı Tasarımı

Yeni Opel Corsa'da en göze çarpan değişiklik, Opel Vizor burun tasarımının kullanılmasıdır. Bu tasarım detayı, ön kısımda göz alıcı bir görüntü sağlar ve otomobile modern bir hava katmaktadır.

Yenilenen Corsa'nın arka tasarımında, büyük ve dikkat çekici "Corsa" yazısı öne çıkar. Bu detay, aracın arkadan görünümünde kendine özgü bir imza oluşturur.

Opel Corsa'nın iç mekanında, koltuklar ve direksiyon simidi en önemli yenilikler arasında yer alıyor. Yenilenen koltuklar ve direksiyon simidi, sürücü ve yolculara daha konforlu bir deneyim sunmak için tasarlanmıştır.

Opel Corsa'nın bilgi-eğlence ekranı da güncellenen özellikler arasında yer alır. Araç donanımına bağlı olarak 10 inçe kadar büyüyen bilgi ekranı, Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi ile desteklenmektedir. Bu sayede, kullanıcılara daha geniş bir ekran ve daha hızlı bir işlemci deneyimi sunulmaktadır.

Yeni Opel Corsa'da Intelli-Lux LED matrix farlar, önceki modele kıyasla daha fazla LED içeriyor. Bu teknoloji sayesinde sürüş güvenliği artırılmakta ve yoldaki aydınlatma kontrolü optimize edilmektedir.

Opel Corsa Fiyat Listesi 2023 Mayıs

Opel Corsa'nın 2023 Mayıs fiyat listesi şu şekildedir: