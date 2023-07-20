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Yeni müjde geldi! SGK'ye gidip toplu prim iadenizi alabilirsiniz! Peşin iade, fazla ödeme iadesi...

Emekli olmayı düşünen vatandaşlar, emeklilik için gereken prim günlerini ödeyerek bu süreci tamamlayabilirler.

Yeni müjde geldi! SGK'ye gidip toplu prim iadenizi alabilirsiniz! Peşin iade, fazla ödeme iadesi...
Yayın Tarihi : 2023-07-20 21:30

SGK'ye gidip toplu prim iadenizi alabilirsiniz! Yeni müjde geldi-  Emekli olmayı düşünen vatandaşlar, emeklilik için gereken prim günlerini ödeyerek bu süreci tamamlayabilirler. Ancak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi emekli olmayan vatandaşlar, SGK'ye başvurarak yatırdıkları primleri geri alma hakkına sahiptirler. Para iadesi almak isteyenler için bu süreç, iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilir: Peşin İade ve Fazla Ödeme İadesi.

1. Peşin İade: Emeklilik yaş şartını karşılayan ve yeterli prim gün sayısına sahip olan vatandaşlar, SGK prim ödemelerini peşin olarak iade alabilirler. Eğer emeklilik için gerekli şartlarınızı sağlamışsanız ve emekli olmak istemiyorsanız, yatırdığınız primleri peşin geri alabilirsiniz.

2. Fazla Ödeme İadesi: Çalışırken prim ödemesi fazla yapılan vatandaşlar, bu fazla ödenen kısmı iade alabilirler. Ayrıca, prim ödemelerini yapmış olup diğer emeklilik şartlarını sağlayamayan kişiler de prim ücretlerini toplu şekilde iade alabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Toplu prim iadesi için başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yapılabilir. Başvuru sonrasında belirtilen şartları sağlayan kişilere iade işlemi gerçekleştirilir. İade alabilecek kişiler arasında şunlar yer alır:

  1. Çalıştığı işten ayrılan vatandaşlar
  2. 1 Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlayan vatandaşlar
  3. İş yerini kapatan vatandaşlar
  4. Emeklilik yaşına gelmesine rağmen diğer şartları sağlayamayan vatandaşlar.

Toplu prim iadesi için başvuru yapacak vatandaşlar, ilgili kurumun resmi internet sitesini ziyaret ederek gerekli belgeleri öğrenebilir ve başvuru sürecini başlatabilirler. Başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken şartları eksiksiz olarak sağlamak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

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