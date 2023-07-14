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Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2023! Yeni tavan kime nasıl vuracak?

Kıdem tazminatı, işçilerin maddi açıdan korunmasını ve işten çıkarılmaları durumunda yaşayabilecekleri zorlukların azaltılmasını amaçlar.

Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2023! Yeni tavan kime nasıl vuracak?
Yayın Tarihi : 2023-07-14 14:59

Kıdem tazminatı hesaplama 2023! Yeni tavan kime nasıl vuracak? Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu-  Kıdem tazminatı, çalışma hayatında önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 01.07.2023 itibarıyla işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı 23.489,83 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu genelge ile işçilere sağlanan kıdem tazminatı, iş güvencesini ve adil bir dengeyi desteklemektedir.

Kıdem tazminatı, işçilerin maddi açıdan korunmasını ve işten çıkarılmaları durumunda yaşayabilecekleri zorlukların azaltılmasını amaçlar. İşverenler, belirli şartlara sahip olan işçilere işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı hakkı, 4/a kapsamında çalışan işçilere tanınmaktadır. Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalışanlar dışında, diğer işçilerin de kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Basın İş ve Deniz İş Kanunu'na tabi gazeteciler ve gemi adamları da kıdem tazminatı alabilirken, Bağ-Kur'lu ve memur çalışanların bu haktan yararlanma imkanı yoktur.

Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. İşçinin farklı işyerlerinde aynı işverene bağlı olarak çalıştığı süreler birleştirilerek kıdem tazminatı hesaplanır. Örneğin, aynı işverene bağlı olan farklı işyerlerinde toplamda 1 yıl çalışan bir işçi kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında deneme süresi de dikkate alınır. Sigortasız çalışma dönemi de kıdem tazminatı hesabında değerlendirilir. İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, her bir yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar olur. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken, yardım ve primler gibi ödemeler de dikkate alınır. Yani, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler işçinin brüt ücreti içerisinde yer alır ve kıdem tazminatı üzerinde etkili olur.

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenir. Bu tavan tutarı aşamazsınız, ancak tavanın yükselmesi brüt ücreti tavanın üzerinde olan çalışanlara fayda sağlar. Kıdem tazminatı tavanı, 2023 yılı için Temmuz itibarıyla 23.489,83 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi tutulmaz, sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Diğer kesintiler uygulanmaz.

Kıdem tazminatı, çalışanlar için önemli bir hak olarak çalışma hayatında yerini korumaktadır. Yeni tavan tutarıyla birlikte, işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatı tutarları artmış ve çalışma hayatında daha fazla güvence sağlar. 

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