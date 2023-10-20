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Yeni kasa Fiat Egea Sedan müjdesi! Tasarım şahane fiyatı daha ucuz!

Fiat'ın Egea modeli, 2015 yılından bu yana Türkiye yollarında. 8 yıl boyunca sadık bir kullanıcı kitlesi edindi ve artık bu modelin yenilenme zamanı geldi.

Yeni kasa Fiat Egea Sedan müjdesi! Tasarım şahane fiyatı daha ucuz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 12:42

Fiat, Türkiye otomobil pazarında uzun yıllardır başı çeken markalardan biridir. Özellikle ticari alanda Doblo ve binek otomobil segmentinde Egea ile büyük bir başarı elde etmiştir. Şimdi, Fiat Türkiye pazarında yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor ve bu modelin ismi Egea.

Egea: Fiat'ın Gururu

Fiat'ın Egea modeli, 2015 yılından bu yana Türkiye yollarında. 8 yıl boyunca sadık bir kullanıcı kitlesi edindi ve artık bu modelin yenilenme zamanı geldi. Yeni kasa Egea, farklı ülkelerde önce piyasaya sürüldü ve şimdi Türkiye'ye geliyor.

İsim Politikası

Fiat, her ülkede aynı ismi kullanmama politikasını benimsemiştir. Örneğin, Egea Avrupa'da Tipo, Amerika'da Neon olarak bilinir. Ancak Türkiye'de bu model Egea olarak devam edecek. Fiat, isim konusunda esnek bir markadır. Önceki modeller Linea, Siena, Albea gibi farklı isimlerle satışa sunulmuştur.

Tasarım ve Motor Seçenekleri

Yeni kasa Egea'nın tasarımı tartışmalı. Bazıları için cazip olabilirken, bazıları için eski kasa Egea tercih edilebilir. Tasarım konusu genellikle kişisel tercihlere dayanır.

Bu yeni model, üç farklı motor seçeneği sunuyor: 1.2 benzinli, 1.6 benzinli ve 1.6 hibrit. Fiat'ın ünlü Multijet motorları bu yeni modellerde yer almıyor. Yakıt tasarrufuna önem verenler için hibrit motor seçeneği çekici olabilir.

Fiyat ve Lansman İndirimi

Yeni kasa Egea'nın yıl başında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bu otomobilin fiyatı, eski kasasıyla aynı seviyede olacak. Ancak burada dikkat çeken bir detay var: lansman indirimi.

Uzmanlar, Fiat'ın lansman indirimi ile yeni kasa Egea'yı piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Bu, yeni Egea'nın eski kasa modeline göre daha uygun fiyatlı olacağı anlamına gelir. Tabii ki, kesin bilgiyi beklememiz gerekecek.

Sonuç olarak, Fiat'ın yeni kasa Egea modeli Türkiye pazarında büyük bir beklenti yaratıyor. Fiat'ın uzun yıllardır Türkiye'de kazandığı güveni göz önünde bulundurarak, bu modelin de başarılı olması bekleniyor. Eğer yeni bir otomobil düşünüyorsanız, Egea'nın cazip fiyatları ve farklı motor seçenekleri sizi cezbetebilir. Ancak tasarım tercihinizi göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz.

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