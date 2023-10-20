Yeni kampanya mest etti! MG4 Electric 200 bin liraya 12 ay vade, 0.49 faiz müjdesi!

MG Turkey, Ekim ayına özel bir kampanya düzenliyor ve MG4 Electric araba almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. İşte MG4 Electric'in özellikleri ve Ekim 2023 fiyat listesi:

MG4 ELECTRIC ÖZELLİKLERİ

MG4 Electric, modern teknoloji ve şık tasarımı bir araya getiren bir otomobildir. İşte bazı özellikleri:

Menzil : Şehir içinde 577 km menzile sahiptir, bu da günlük kullanım için oldukça uygundur.

MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi : Sürücüye güvenlik ve konfor sağlayan bir dizi sürüş destek sistemi içerir.

Dokunmatik Ekran : 10.25 inç dokunmatik ekranı, bilgi ve eğlence sistemini kolayca kontrol etmenizi sağlar.

360 Derece Kamera : Otomobilin etrafını 360 derece görüntüleyebilmenizi sağlayan bir kamera sistemi bulunur.

Çevik Tasarım : MG4 Electric, çevik tasarımı ve dinamik çizgileriyle dikkat çeker.

Modüler Ölçeklenebilir Platform : Bu platform sayesinde daha güçlü, akıllı ve iyi bir sürüş deneyimi sunar.

Adaptif Hız Sabitleyici : Trafikte sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiren bu özellik standart olarak sunulur.

Üstün Güvenlik : Yeni tamamen elektrikli MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) mimarisi, üstün güvenlik sağlar.

Geniş İç Mekan: Geniş iç mekanı ve birçok kullanışlı özellik, uzun yolculuklarda konfor sunar.

MG4 Electric, çevre dostu özellikleri ile dikkat çeken, yenilikçi bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Ayrıca Ekim ayında düzenlenen özel kampanya ile bu otomobile daha uygun fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuluyor.

MG4 ELECTRIC FİYATLARI NE KADAR? MG4 ELECTRIC FİYAT LİSTESİ

MG4 Comfort 125 kW (%100 Elektrik) Beygir Gücü: 170 PS Batarya Kapasitesi: 51 kWh Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 1.299.000 ₺ Tavsiye Edilen Takas Destekli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 1.259.000 ₺

MG4 Luxury 150 kW (%100 Elektrik) Beygir Gücü: 204 PS Batarya Kapasitesi: 64 kWh Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 1.499.000 ₺ Tavsiye Edilen Takas Destekli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 1.459.000 ₺



MG4 Electric'in fiyatları, seçtiğiniz versiyona ve özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca kampanyalı fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için bayilere başvurmanız önerilir. MG4 Electric, elektrikli araç teknolojisinin avantajlarından yararlanmak isteyenler için çekici bir seçenek olabilir.