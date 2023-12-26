Yeni EYT'de Emeklilik Yaşı 47'ye Düşecek! Emeklilik Düzenlemesi Meclis'te Oylanacak!

Emeklilik yaşının düşürülmesiyle ilgili düzenleme emekliler tarafından takip ediliyor. EYT'den sonra yeni emeklilik yasası hakkında ne biliyoruz?

Yeni EYT'de Emeklilik Yaşı 47'ye Düşecek! Emeklilik Düzenlemesi Meclis'te Oylanacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 10:00

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemli bir gelişme yaşanıyor. Meclis gündemine taşınan yeni EYT yasa teklifi, 2000 yılı sonrasında işe başlayanlar için emeklilik şartlarında önemli değişiklikler getirmeyi öngörüyor. İşte bu teklifin detayları ve emeklilik sistemindeki potansiyel değişiklikler:

47 - 52 Yaş Arası Emeklilik

 Yeni teklif, emeklilik yaş sınırını prim gün sayısına göre kademeli olarak belirliyor. Buna göre, prim gün sayılarına göre farklı yaş gruplarında emeklilik mümkün hale gelecek. Teklife göre, 3600 prim gününü tamamlayanlar 43 yaşında emekli olabilecek. 4500 prim günü tamamlanmış ise emeklilik yaşı 47 olacak, 5400 prim günü tamamlanmışsa bu yaş 50 olacak. 6000 prim günü tamamlanmışsa, emeklilik yaşı 52 olarak belirlenmiş durumda.

Yasa Meclis'te Ne Zaman Kabul Edilecek?

Bu yasa teklifinin ne zaman yasalaşacağı henüz net değil. Önümüzdeki günlerde Meclis'te ele alınması ve yasalaşması bekleniyor. EYT’liler, yaş sınırlarının daha aşağı çekilmesini istiyor. Teklifin olumlu karşılandığı, ancak daha fazla iyileştirme talep edildiği görülüyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, emeklilik için gerekli prim ve süre şartlarını tamamlamalarına rağmen, yaş şartı nedeniyle emekli olamayan kişilerdir. Bu grup, mevcut sistemde yaş şartının getirilmesiyle mağdur olmuş ve uzun süredir bu konuda bir düzenleme beklemiştir. Bu yasa teklifi, Türkiye’deki emeklilik sisteminde önemli bir değişikliği temsil ediyor. Eğer yasa olarak kabul edilirse, 2000 sonrası işe giren sigortalıların emeklilik şartları ve yaş sınırları önemli ölçüde değişecek. Bu, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bir gelişme olup, emeklilik planlamaları üzerinde büyük etkiler yaratabilir.

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