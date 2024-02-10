Yeni Evlenecekler İçin Devletten Müjdeli Haber: Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları Başlıyor!

Yeni bir hayata adım atacak olan çiftler için devletten önemli bir destek haberi geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusuna göre, Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat itibarıyla başlıyor. Bu destekle, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere faizsiz kredi imkanı sunulacak olup, başvuru süreci başlamak üzere.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, başvuruların 15 Şubat itibarıyla kabul edileceği belirtildi. Başvuruların resmi internet sitesi olan "aile.gov.tr" üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Başvuruların ilk aşamasında, pilot bölge olarak deprem bölgelerinin seçildiği açıklandı. Bu bölgelerde yaşayan çiftlerin öncelikli olarak başvuru yapabileceği vurgulandı. Bakan Göktaş, programın deprem bölgeleri için özel esneklikler içereceğini ve bu bölgelerde yaşayan gençlerin hem evliliklerine destek olmayı hem de kendi projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

150.000 TL'lik faizsiz kredi desteğiyle birlikte, çiftlere 48 ay vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz olarak destek sağlanacak. Bu kredi desteğiyle genç çiftlerin hem evlilik hazırlıklarını daha rahat yapmaları hem de kendi iş projelerini hayata geçirebilmeleri amaçlanıyor. Programın ilerleyen süreçlerde tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için belirlenen şartlar arasında, başvuru yapacak çiftlerin Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı ve evliliklerinin ardından da sunulacak olan hizmetlerden faydalanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Diğer başvuru şartlarının ise yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Aile ve Gençlik Fonu, evlenecek genç çiftlere büyük bir destek sağlayacak. Faizsiz kredi imkanı ve danışmanlık hizmetleriyle genç çiftlerin daha güvenli ve bilinçli bir evlilik süreci geçirmeleri hedefleniyor. Bu desteklerin geniş kitlelere ulaşması ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasıyla, gençlerin ekonomik olarak daha sağlam bir zeminde evliliklerine adım atmaları sağlanacak. Aile ve Gençlik Fonu'nun çiftlere sunacağı bu destek, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.