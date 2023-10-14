Yeni emekli maaşı gece saatlerinde kulislere düştü! 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları tamı tamına açıklandı

Emekli maaşı zammı ile ilgili çalışmalar uzun bir süredir devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikramiye müjdesini de duyurmuştu. Şimdi gözler, emeklilere yapılacak olan Ocak ayı zammı için belirlenecek tarihte. Peki, emekliye ara zam gelecek mi?

Emekli Maaşı Zammı

Emeklilere Ekim ayında ara zam beklentileri devam ediyor. Uzun bir süredir emekli maaşlarına yapılacak ara zammın olup olmayacağı konuşulurken şimdiden Ocak ayı maaş zammı hesaplamaları başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında alacağı zam oranları %50'ye yakın olacak gibi görünüyor. Uzmanlar, bu artışı kuruşu kuruşuna analiz ederek yeni zamlı maaşları açıkladı. Özellikle en düşük emekli maaşı rekor seviyelere çıkabilir. Peki, Ekimde emekliye ara zam gelecek mi? Ocak 2024'te SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Son dakika emekli maaşı zammı ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Emekli Maaşlarına Yeni Zam Ne Kadar?

Temmuz ayında emeklilere refah payı ve enflasyon farkı dahil olmak üzere %25 oranında zam yapıldı. Ayrıca, emeklilerin bayram ikramiyeleri de 2000 TL'ye yükseltildi. Ancak, yapılan bu zamlar, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emekli vatandaşlar için yetersiz kaldı. Bir süredir emekliler için ek zam beklentileri devam ediyor. Bu ay emekli maaşlarına ara zam geleceği yönünde iddialar konuşulurken, henüz kesin ve net bir açıklama gelmedi.

Emekliye 5000 TL Bayram İkramiyesi

Diğer yandan, emekliler için önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi için onayın verildiğini söyledi. Yani, emekliler Cumhuriyet ikramiyesi olarak 5.000 TL'lik bir ödeme desteği alacaklar. Emekliye verilecek bu Cumhuriyet ikramiyesi, tek sefere mahsus olarak ödenecek ve Kasım ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Ayrıca, sadece çalışmayan emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler bu ödemeden faydalanabilecekler. Fiilen çalışan emeklilere ise emekli bayram ikramiyesi verilmeyecek.

2024 Ocak Emekli Zammı

Merakla beklenen 2024 Ocak emekli zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında emekli maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Emeklilere yapılacak olan bu zamların %50'ye yakın olması konuşuluyor. Hükümet, Temmuz ayında düşük kalan emekli maaşı zammını da telafi etmeyi hedefliyor. Emekliler için verilecek yeni zam sonrası, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile emekli Ocak zammı da kesinleşecek.