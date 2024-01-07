Yeni doğalgaz desteği değişti! Ücretler yükseldi: 8 ay boyunca ne kadar ödenecek?

Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılarla boğuşan ailelere yönelik doğal gaz tüketim desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla güncellendi. Daha önce 900 ila 2,500 lira arasında değişen destek miktarı, yapılan düzenleme ile artırılarak ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla destek sağlamayı hedefliyor. Bu haberde, Ocak ayı doğal gaz desteği detaylarına ve başvuru sürecine odaklanacağız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğal gaz destek programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD Vakıfları) tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak uygulanmaktadır. Program, özellikle kış aylarında ortaya çıkan enerji giderlerini hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Doğal gaz desteği, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ailelere yönelik olarak verilmektedir. Ancak, Ocak ayı doğal gaz desteği ödeme tarihi henüz açıklanmamıştır. Geçen yılın ödemeleri şubat ayında gerçekleşmişti. Bu konuda yapılan açıklama geldiğinde detayları sizlere ileteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasındaki açıklamalarına göre, doğal gaz tüketim desteği miktarı yılda 8 ay boyunca 1,500 ila 3,500 lira arasına çıkarıldı. Buna ek olarak, yapılan düzenleme ile destek ödemeleri kış döneminde 8 ay boyunca düzenli olarak yapılacak.

Doğal gaz desteği başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sonucunda hak sahibi olanlar, PTT kartlarına doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecekler.

Yeni düzenlemelerle birlikte, doğal gaz tüketim desteği programı ihtiyaç sahibi ailelere daha etkili bir şekilde ulaşmayı amaçlıyor. Yükseltilen destek miktarları ve düzenli ödeme planı, ekonomik zorluk içinde olan ailelere nefes aldırmayı hedefliyor. Doğal gaz desteği başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılabilmekte olup, başvuru sahipleri için detaylar Bakanlık tarafından açıklanmaktadır. Bu destek programı, toplumun genel refahını artırmak amacıyla atılan önemli adımlardan biridir.