Yeni 5 TL İle Tanışın! Darphane 1 TL'ye Benzeyen 5 TL Bozuk Para Bastı!

Yeni 5 TL, sınırlı üretim olarak Maliye Bakanlığı aracılığı ile madeni para Darphanede basıldı. Peki 5 TL bozuk para nasıl gözüküyor?

Yeni 5 TL İle Tanışın! Darphane 1 TL'ye Benzeyen 5 TL Bozuk Para Bastı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 11:19

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından anlamlı bir adım atıldı. Ülkemizin tarihi bir anını simgeleyen özel 5 Türk Lirası değerindeki 100 milyon hatıra parası tedavüle sürüldü. Maliye Bakanlığı, bu hatıra paranın Resmi Gazete'de duyurulduğunu açıkladı. Sadece bir kez üretilen bu madeni paradan tam 100 milyon adet basıldı.

5 TL Madeni Para Basıldı!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu özel paranın 5 liralık banknotla birlikte kullanılacağını belirtti. Darphane'de gerçekleştirilen basım sürecinde, paranın bir yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve altında 100. yılı temsil eden bir amblem yer alıyor. Diğer yüzünde ise özel bir tasarım bulunuyor. Hatıra parasının nominal değeri, dolaşımdaki 1 liralık madeni paralarla eşdeğer. Bu hatıra paranın basım süreci iki aşamalı olarak gerçekleşiyor. Dış halka ve iç çekirdek, ayrı makinelerde basılıyor ve sonra bu iki parça birleştirilerek son halini alıyor. Bu özel madeni para, Türkiye'nin dört bir yanında bulunabilir. Madeni paranın iç kısmında "Türk Yüzyılı" temasını yansıtan bir logo yer almakta. Dış halkada ise Selçuklu yıldızını andıran sekiz köşeli bir desen ve çeşitli güvenlik özellikleri bulunuyor. Bunlar arasında "TL", "TC" ibareleri ve 2023 yılına atıfta bulunan yazılar dikkat çekiyor. Bu özel hatıra parasının basımı devam ederken, vatandaşlar bu anlamlı parayı toplama ve günlük harcamalarında kullanma fırsatı bulacaklar.

Benzer Haberler
Vakıfbank'ın yeni kampanyası! 0.49 faizlerle ATM'den hemen ödeme verilecek! Vakıfbank'ın yeni kampanyası! 0.49 faizlerle ATM'den hemen ödeme verilecek!
Garanti Bankası Emekliye Yeni Promosyon! Nakit Promosyon Kampanyası 11 Gün Sonra Bitecek! Garanti Bankası Emekliye Yeni Promosyon! Nakit Promosyon Kampanyası 11 Gün Sonra Bitecek!
Benzine Zam: İşte Güncel Fiyatlar ve Detaylar Benzine Zam: İşte Güncel Fiyatlar ve Detaylar
Bankalar Borçları Sıfırlıyor: 88000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kampanyası! Bankalar Borçları Sıfırlıyor: 88000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kampanyası!
Bu sabah 07:21'de Balıkesir'de deprem oldu! Bu sabah 07:21'de Balıkesir'de deprem oldu!
EYT Değişti: 2000 Sonrasındaki Çalışanlarda Erken Emekli Olacak, Karar Meclise Geldi, Onaylanması Bekleniyor EYT Değişti: 2000 Sonrasındaki Çalışanlarda Erken Emekli Olacak, Karar Meclise Geldi, Onaylanması Bekleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'
  • 20-12-2023 09:04

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'