Yeni 5 TL İle Tanışın! Darphane 1 TL'ye Benzeyen 5 TL Bozuk Para Bastı!

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından anlamlı bir adım atıldı. Ülkemizin tarihi bir anını simgeleyen özel 5 Türk Lirası değerindeki 100 milyon hatıra parası tedavüle sürüldü. Maliye Bakanlığı, bu hatıra paranın Resmi Gazete'de duyurulduğunu açıkladı. Sadece bir kez üretilen bu madeni paradan tam 100 milyon adet basıldı.

5 TL Madeni Para Basıldı!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu özel paranın 5 liralık banknotla birlikte kullanılacağını belirtti. Darphane'de gerçekleştirilen basım sürecinde, paranın bir yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve altında 100. yılı temsil eden bir amblem yer alıyor. Diğer yüzünde ise özel bir tasarım bulunuyor. Hatıra parasının nominal değeri, dolaşımdaki 1 liralık madeni paralarla eşdeğer. Bu hatıra paranın basım süreci iki aşamalı olarak gerçekleşiyor. Dış halka ve iç çekirdek, ayrı makinelerde basılıyor ve sonra bu iki parça birleştirilerek son halini alıyor. Bu özel madeni para, Türkiye'nin dört bir yanında bulunabilir. Madeni paranın iç kısmında "Türk Yüzyılı" temasını yansıtan bir logo yer almakta. Dış halkada ise Selçuklu yıldızını andıran sekiz köşeli bir desen ve çeşitli güvenlik özellikleri bulunuyor. Bunlar arasında "TL", "TC" ibareleri ve 2023 yılına atıfta bulunan yazılar dikkat çekiyor. Bu özel hatıra parasının basımı devam ederken, vatandaşlar bu anlamlı parayı toplama ve günlük harcamalarında kullanma fırsatı bulacaklar.