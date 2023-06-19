Yeni 2023 model Fiat Doblo satışa çıktı! Türkiye fiyat listesi bir içim su gibi! Kapış kapış gidecek!

Türkiye fiyat listesi bir içim su gibi! Yeni 2023 model Fiat Doblo satışa çıktı- Fiat Doblo'nun yeni nesli, Türkiye'de tanıtılarak satışa sunuldu. Yeni model, Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmeyerek İspanya'da üretim bandına alınmıştı. Bu değişiklikle birlikte Doblo'nun artık ülke içinde ithal edileceği belirtiliyor. Ancak Doblo, Türkiye'de hala popüler bir tercih olmaya devam ediyor.

Yeni Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanıyor. Benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli versiyonlarıyla sunulan yeni Doblo, Türkiye'de 100 beygirlik ve 130 beygirlik BlueHDI dizel motor seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Yeni Doblo'nun Türkiye fiyat listesi Haziran 2023 itibarıyla açıklandı. İşte yeni Doblo'nun fiyatları:

Doblo Cargo Standart 1.5 100 HP MT: 509.900 TL

Doblo Cargo Maxi 1.5 100 HP MT: 544.900 TL

Doblo Combi Easy 1.5 100 HP MT: 644.900 TL

Doblo Combi Urban 1.5 130 HP MT: 694.900 TL

Doblo Combi Urban 1.5 130 HP AT: 764.900 TL

Doblo Combi Premio Plus 1.5 130 HP AT: 809.900 TL

Yeni Fiat Doblo, geniş iç hacmi, pratik kullanımı ve çeşitli motor seçenekleriyle Türkiye'de tercih edilen bir araç olmaya devam ediyor.