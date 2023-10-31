Yediemin'den 2. el otomobil nasıl ucuza alınır? Uyap.gov.tr adresinden Yediemin araçları satışı başvuru ekranı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerde bekletilen araçların 1 Kasım'dan itibaren ihaleyle satılacağını duyurdu. Bu satışla ilgili yönetmelik de kısa süre önce yayınlandı.

Satış Duyurusu ve Yönetmelik Hakkında Bilgiler

Yönetmelikte belirtilenlere göre, tasfiye edilecek malların bilgileri tasfiye dairesine bildirilecek ve bu bilgiler UYAP Bilişim Sistemi üzerinden duyurulacak. Duyuruda, icra dairesi bilgileri, borçlunun kimlik bilgilerinin başlangıç kısmı, malın detayları ve diğer gerekli bilgiler yer alacak. Tasfiye işlemleri tamamlandığında duyuru kaldırılacak.

İhale Süreci Nasıl İşleyecek?

Yedieminlerde bekleyen araçlar, hangi icra dairesi tarafından el konulmuşsa, o dairesin ilanıyla UYAP üzerinden ihaleye çıkacak. İhaleye katılmak isteyenler, UYAP üzerinden başvuruda bulunabilecek. İhale sürecinde en yüksek teklifi veren birey ya da kurum, aracı satın alma hakkına sahip olacak.

Satış Tarihi ve Fiyat Bilgisi

1 Kasım'da başlayacak olan bu büyük satış, UYAP üzerinden gerçekleştirilecek. Son gelen bilgilere göre, yedieminlerde bekleyen araçlar piyasa değerinin yüzde 20 ile 30 daha uygun fiyata satılacak.

Eğer uygun fiyatlı bir araba almayı düşünüyorsanız, 1 Kasım'da başlayacak bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Yedieminlerde bekleyen araçlar, piyasa değerinden çok daha uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Bu fırsatı değerlendirmek için UYAP üzerinden ihaleye katılabilirsiniz.

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