Yaza fit girmek herkesin isteği peki koca kış bunun için ne yaptık



AMELİYATSIZ OBEZİTE TEDAVİLERİNİ DENEYİN…



Genel cerrah ve obezite cerrahi uzmanı Doktor Levent Bakışkan Sizlere ameliyatsız zayıflama yöntemlerini öneriyor…

Sizlere kilonuz fazla olup olmadığını anlamanız adına Beden Kitle İndeksi(BKİ) hesaplamasından bahsedeyim. Vücut ağırlığınızı boyunuzun karesine böldüğünüzde ortaya çıkan sonuç 25 ve üzeri ise fazla kilolusunuz demektir. İşte bu noktada herhangi bir önlem almazsanız obezite tablosuyla karşılaşabilirsiniz. BKİ değeri 30 ve üzeri ise maalesef obezite hastasısınız demektir. Bazı yüksek kilolu veya obez kişiler kilo vermek için ameliyat yöntemini tercih ederken, ben daha çok yüksek oranda etkili olan cerrahi işlemsiz yöntemlerini öneriyorum. Mide balonu, mide botoksu gibi ameliyatsız obezite tedavileri BKİ 27 ve üzeri kişilerde uzun vadede fayda sağlıyor. Ancak sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam tarzı ilkelerini benimsemediğiniz takdirde hiçbir obezite tedavisi çözüm olmuyor.



YATMADAN 4 SAAT ÖNCE YEMEYİ BIRAKIN



Yatmadan hemen önce atıştırmak daha fazla yağlanmaya yol açabileceği gibi metabolizmanızı yavaşlatabilir. Kan şekeriniz gece yüksek olduğunda uyku kalitenizde de azalma olması kaçınılmazdır. Yatmadan önce aldığınız kalorileri vücudunuzun enerji olarak harcaması imkansız olduğundan direkt kilo alımı olarak dönecektir.



İYİ UYUYUN



Yazın gelmesiyle birlikte günler de uzamaya başladı. Havalar ısındıkça artan sosyalleşme etkisiyle uyku düzeninizi bozulabilir. Havanın geç kararmasına aldanıp uyku saatinizi geç saatlere bırakmayın. Bu durum metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olabilir. Günde 5 saatten az uyuyanların, normal uyku süresini tamamlayanlara göre günde daha fazla kalori almaya meyilli olurlar.



BOL SU İÇİN



Suyun vücudumuz için ne kadar gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte yaz aylarında terlemenin artması sebebiyle, vücuttaki sıvı kaybını önlemek için içilen su miktarını artırmak ve 2,5-3 litreye çıkarmak oldukça önemli. Çünkü yaza fit girmek için hangi diyeti uygularsanız uygulayın yeterli su tüketmediğiniz takdirde istediğiniz sonucu alamazsınız. Özellikle sabah kalkınca ve akşam yatmadan önce su içerek metabolizmanızı canlandırabilir; vücudunuzdaki şişkinliği azaltabilirsiniz.



GÜNDE EN AZ 10 BİN ADIM ATIN



Havalar ısınmışken temiz havada yapacağımız düzenli yürüyüşler ile günde 10 bin adım hedefimizi kolaylıkla tutturabiliriz. Bu alışkanlığı kazanırsanız, sürekli spor salonuna gitme ihtiyacınız olmadan bile zayıflayabilirsiniz. Yağ oranınız beslenmenizi kontrol altına aldığınız sürece kolay kolay artmaz ve metabolizmanız normalden daha hızlı olur. Vücudunuzu sağlıklı bir kiloda rahatlıkla koruyabilirsiniz.

Aktif bir yaşam tarzına sahip olmak ve hareket etmek, stres seviyelerini de düşürmektedir. Aynı zamanda eklem omurga sağlığı ve vücudun hareket kapasitesi için de oldukça önemli. Vücudun sağlığı için önemli olan bu faydaların yanı sıra, gün içerisinde hareket halinde olmak kalp krizi, diyabet ve kanser gibi hastalıkların da riskini düşürüyor.



PROBİYOTİK VE POSTBİYOTİKLERDEN DESTEK ALIN



Probiyotikler, bağırsak florasında bulunan ve bağırsak mikroflorasını olumlu etkileyen, aynı zamanda kelime olarak ‘yaşam için’ anlamına gelen canlı mikroorganizmalardır. Bağırsak sağlığımızı iyileştiren bu mikroorganizmalar yeterli ve dengeli olmadığı takdirde bağışıklık sisteminden tutun, fazla kilo almaya kadar birçok sorunlara yol açabilir. Günümüzde kilo almanızı engelleyecek, iştahınızı kontrol altında tutacak probiyotik ve postbiyotikler enerji metabolizması üzerinde etkili olmaktadır.



Sizde sevdiklerinizle birlikte daha sağlıklı ve fit bir şekilde yazı geçirmek istiyorsanız bu öneriler sizin çok işinize yarayacaktır. Daha aktif olduğunuz, daha sağlıklı beslendiğiniz günlerde görüşmek dileğiyle.