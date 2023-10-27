Yastık altında, kıyıda köşede paranız varsa dikkat: İslam Memiş'ten 100'de 100'lük yatırım

Önümüzdeki yıl, altın fiyatlarıyla ilgili 2.000-2.500 aralığında önemli hareketler beklenmektedir. 2023'ün ilk yarısında dolar karşısında güçlü bir performans sergileyen altın, ikinci yarıda ons fiyatlarından destek bulmasını öngörmekteyiz. Bunun nedeni, önümüzdeki dönemde Fed politikalarının etkilerinin artması ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanma potansiyeli taşımasıdır. Ancak bu belirsizlikler, yatırımcıları tedirgin edebilir.

Dolar endeksi (DXY) açısından ise 2024 sonuna kadar düşüş beklentimiz devam etmektedir. Bu, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi anlamına gelirken, altın gibi değerli metallerin yatırımcılara cazip gelmesine yol açabilir. Bu nedenle altın, yatırımcılar için çekici bir seçenek olmaya devam edecektir.

Kira Geliri ve Yatırım Fırsatları

Özellikle ev sahibi olmak isteyenler için geçiş dönemi oldukça sancılı olabilir. Bu nedenle 2024'ün ortalarına kadar ek gelire ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu noktada 1+1 dairelerin kira geliri, uygun bir yatırım fırsatı sunabilir. Dolar bazında bir düşüş öngörmüyorum ve hatta yükseliş beklentim devam etmektedir. Bu durumda, TL bazında kira gelirlerinin değer kazanma potansiyeli yüksektir.

Herkesin kendini koruma stratejisi farklıdır. Bazıları varlıklarını korumak için farklı yollar ararken, bazıları ise ek gelir elde etmeyi tercih eder. Kendi tercihime gelirsek, aracımı satıp 1+1 bir daire aldım ve bu karardan memnunum. Kira geliri, bu dönemde benim için önemli bir ek gelir kaynağı oldu ve diğer yatırım enstrümanlarına göre daha karlı olduğunu söyleyebilirim.

İslam Memiş'ten Yatırım Tavsiyeleri

İslam Memiş, yaptığı açıklamalar ve piyasa değerlendirmeleriyle dikkat çekmektedir. Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, parayı nasıl değerlendireceğini bilemeyenlere seslenerek doğru yatırım yöntemini açıkladı. Memiş'e göre altın ve kira geliri, gelecek dönemde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

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