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Yastık altında dolar tutuyorsanız aman bırakmayın! Türkiye için kabus haberi verildi! Dünyanın en büyüğü açıkladı

Türkiye için kabus haberi verildi! Dünyanın en büyüğü açıkladı. Yastık altında dolar tutuyorsanız aman bırakmayın!

Yastık altında dolar tutuyorsanız aman bırakmayın! Türkiye için kabus haberi verildi! Dünyanın en büyüğü açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 15:03

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım kararı sonrası dolarTL hızla yükselişe geçti ve 27 lirayı aşarak tarihi bir rekor kırdı. Yatırımcılar ise geleceğe dair endişe ve merakla "Dolar yükselecek mi, dolar 30 TL olacak mı?" gibi soruları sormaya başladı.

Dünyaca Ünlü Ekonomi Gazetesinden Kritik Açıklama

Dünyanın en önde gelen ekonomi gazetelerinden Bloomberg, Türkiye için korkutan bir uyarıda bulundu. FED'in faiz artırım kararı sonrası doların yükselişe geçmesiyle birlikte, Türkiye'nin ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Türkiye İçin Felaket Uyarısı

Bloomberg'un haberine göre, dünya genelinde önde gelen ekonomi gazetelerinden biri olan gazete, Türkiye'nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Sri Lanka ve Romanya'nın da önümüzdeki 12 ay içinde döviz krizi yaşama riski taşıdığını açıkladı. Nomura Holdings'in ekonomistleri, özellikle Türkiye ve Sri Lanka'nın daha önce yaşadıkları krizlere rağmen henüz kriz tehlikesini atlatamamış olabileceklerini ifade etti.

Elinde Doları Olanlar Dikkatli Olmalı

Bloomberg'un haberinde, Türkiye için gelecek 12 ay içinde döviz krizi riski taşıdığı belirtilirken, elinde dolar bulunanların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Gazete, bu ülkelerin finansal açıdan savunmasız durumda olduğunu ve döviz krizi riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Nomura'nın Göstergesi: "Damocles"

Nomura Holdings'in "Damocles" adını verdiği gösterge, 1996 yılından bu yana gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde yaşanan krizlerin yüzde 64'ünün tahmin edilmesine yardımcı oluyor. Bu göstergenin hesaplamalarına göre Türkiye, Sri Lanka, Çek Cumhuriyeti ve Romanya, riskli durumda bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

Bloomberg'un aktardığına göre, Nomura ekonomistleri Robert Subbaraman ve Si Ying Toh, Türkiye ve Sri Lanka'nın daha önce yaşadıkları krizlere rağmen henüz tehlikeyi tam anlamıyla atlatamamış olabileceğini ifade ediyorlar.

Ekonomi dünyasında yaşanan bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik istikrarını korumak adına alması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getiriyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise doların seyrini yakından takip ederek geleceğe dair adımlarını planlamak durumunda kalıyorlar.

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