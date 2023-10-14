Yastık altı parasını Ekim ayında bankaya yatırana 7.879 TL TL getiri! Vadeli mevduat faizi kazancı arşa çıktı

Vatandaşlar, birikimlerini enflasyona karşı korumak ve finansal geleceklerini güvence altına almak amacıyla bankaların güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Ekim ayı, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için önemli bir dönem olurken, bankalar da mevduat faiz oranları hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyorlar. İşte 15 Ekim itibariyle güncel mevduat faiz oranları ve detayları.

32 Gün Vadeli 220.000 TL Mevduat

Akbank Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye: 227.329 TL

Yıllık Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 7.329 TL

Akbank, birikimlerinizi değerlendirmek isteyenler için cazip bir vadeli mevduat seçeneği sunuyor. %40 faiz oranı ile birikimlerinizi artırabilirsiniz.

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye: 227.879 TL

Yıllık Faiz Oranı: %43,00

Net Kazanç: 7.879 TL

Odeabank'ın yeni vadeli mevduat seçeneği, %43 faiz oranıyla yüksek kazanç sağlar. Bu avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

Alternatifbank VOV Hesap

Vade Sonu Net Bakiye: 227.329 TL

Yıllık Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 7.329 TL

Alternatifbank'ın VOV Hesabı, %40 faiz oranıyla birikimlerinizi değerlendirmeniz için bir fırsat sunuyor. Ayrıca, hoş geldin faizi avantajından da faydalanabilirsiniz.

ON ON Plus

Vade Sonu Net Bakiye: 227.696 TL

Yıllık Faiz Oranı: %42,00

Net Kazanç: 7.696 TL

ON Plus, gündüz tüm bankacılık işlemlerinizi yapabileceğiniz bir hesap seçeneği sunuyor. %42 faiz oranı ile birikimlerinizi artırabilirsiniz.

Anadolubank Renkli Hesap

Vade Sonu Net Bakiye: 227.513 TL

Yıllık Faiz Oranı: %41,00

Net Kazanç: 7.513 TL

Anadolubank'ın Renkli Hesap seçeneği, dijitale özel avantajlı faiz oranları ile birikimlerinizi renklendirebilir. Ayrıca, 90 gün hoş geldin faizi avantajından yararlanabilirsiniz.

DenizBank E-Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye: 227.513 TL

Yıllık Faiz Oranı: %41,00

Net Kazanç: 7.513 TL

DenizBank'ın E-Mevduat seçeneği, teknolojik kolaylıkla birikimlerinizi değerlendirmenize olanak sağlar. Ayrıca, TL mevduatına hoş geldin faizi uygulanır.

CEPTETEB Marifetli Hesap

Vade Sonu Net Bakiye: 227.329 TL

Yıllık Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 7.329 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışır ve anapara ile faizin değerlendirilmesini sağlar. Hesap işletim ücreti yoktur ve TL para transferleri CEPTETEB müşterilerine ücretsizdir. Ayrıca, 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanabilirsiniz.

Fibabanka Kiraz Hesap

Vade Sonu Net Bakiye: 227.329 TL

Yıllık Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 7.329 TL

Fibabanka Kiraz Hesap, birikimlerinizi değerlendirmek isteyenler için güvenli bir seçenektir. %40 faiz oranı ile birikimlerinizi artırabilirsiniz.

Mevduat faizi, bankalara yatırılan paraların belirli bir süre boyunca saklanması karşılığında elde edilen gelirdir. Bu gelir, belirli bir vade süresine ve yatırılan miktarın büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Mevduat faizi, tasarruf sahiplerinin birikimlerini değerlendirmeleri ve gelecekteki finansal ihtiyaçları için bir güvence oluşturmaları açısından önemlidir.