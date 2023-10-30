Yaşlılık aylığı, engelli maaşı alanlar mest olacak! Maaşlar kaç para oldu? Bakan Göktaş tamı tamına duyurdu

Bu ödemeler, toplumumuzun en kırılgan kesimlerine yönelik önemli bir sosyal yardım programının parçasıdır. İşte yaşlılık maaşı ve engelli aylığı hakkında daha fazla bilgi:

Yaşlılık Maaşı ve Engelli Aylığı

Yaşlılık Maaşı: 65 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara verilen bir aylık maaştır. Bu destek, yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Engelli Aylığı: Özel gereksinimlere sahip bireylere verilen bir aylık maaştır. Engelli aylığı, engellilik derecesine göre değişiklik gösterebilir. Yüzde 40 ile 69 arası engelli olanlar için bir aylık tutarı farklıdır, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanlar için ise daha yüksektir.

Asgari Ücret ve Memur Maaş Kat Sayısı Artışları

Son dönemde Türkiye'de asgari ücret ve memur maaş kat sayısında artışlar yaşandı. Bu artışlar, yaşlılık maaşı ve engelli aylığı gibi sosyal yardım ödemelerini de etkiledi. Artan asgari ücret ve kat sayılar, bu aylıkları alan vatandaşlar için olumlu bir gelişmedir. Bu artışlar, aylık ödeme tutarlarını yükseltmiş ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha fazla destek sağlamıştır.

Ödemeler Hesaplara Yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamalarına göre, Eylül ayında yaşlılık maaşı ve engelli aylığı için toplamda 3.3 milyar TL ödeme yapıldı. Bu ödemeler, hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırıldı. Bu gelişme, bu aylıklara hak kazanan vatandaşların ödemelerinin düzenli olarak yapıldığını göstermektedir.

Aylık Miktarları

Yaşlılık aylığı, asgari ücret artışının ardından 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükseltildi.

Engelli aylığı, yüzde 40-69 arası engelli raporu olanlar için 1.874 TL olarak güncellendi.

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ödenen aylık tutarı ise 2.811 TL oldu.

18 yaş altı engelli yakınına ödenen aylık 1.874 TL'ye çıktı.

Engelli Yakını Aylığı Artışı

18 yaş altı engelli yakınlarına verilen engelli yakını aylığı da artırıldı ve 1.874 TL olarak belirlendi. Ayrıca, silikozis hastalarına verilen aylık ödemeler de artırıldı. Hafif silikozis aylığı 4.050 TL, orta silikozis aylığı 4.629 TL ve ağır silikozis aylığı 5.158 TL olarak güncellendi.

Bu artışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha fazla destek sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu ödemeler, yaşlılarımızın ve özel gereksinimlere sahip bireylerin daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarına katkıda bulunmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları, bu ödemelerin düzenli olarak yapıldığını ve miktarlarının arttığını göstermektedir. Bu ödemeler, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının bir yansımasıdır ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu tür sosyal yardım programları, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın refahını artırmak için önemli bir araçtır.