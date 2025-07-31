Yasemin Özilhan Türkbükü’nde Kızlarıyla Tatilde

Yasemin Özilhan, yaz sezonunu Bodrum Türkbükü'nde açtı. Güzelliğiyle her zaman ilgi odağı olan Özilhan, bu kez kızları Emine ve Ela ile birlikte tatilin keyfini çıkardı. Ünlü isim, sıcak yaz günlerinde doğallığı ve anne şefkatiyle objektiflere yansıdı.

Serdar Adalı'nın Teknesinde Neşeli Anlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın misafiri olan Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte lüks bir teknede gününü geçirdi. Denizin ortasında geçen bu özel tatil anlarında, samimi tavırlarıyla dikkat çeken Özilhan, şişme iskeleden denize atlarken görüntülendi. Neşeli halleriyle çevredekilerin ilgisini topladı.

Anne-Kız Sarılmaları Objektiflere Yansıdı

Tatilin en duygusal anlarıysa, Yasemin Özilhan’ın kızlarıyla geçirdiği dakikalarda yaşandı. Emine ve Ela’ya olan düşkünlüğüyle bilinen Özilhan, onları defalarca sarılıp öptü. Bu sevgi dolu anlar, plaj modasından çok anne-kız bağını öne çıkardı.

Türkbükü Koylarında Aile Gezintisi

Gün boyu teknede vakit geçiren grup, akşam saatlerinde zodyak bota binerek koyları gezmeye çıktı. Türkbükü’nün eşsiz doğasında yapılan bu kısa gezi, günü daha da anlamlı hale getirdi. Aile daha sonra evlerine dönerek günü noktaladı.

Güzelliği ve Zarafetiyle Göz Kamaştırdı

Her zaman sade şıklığıyla öne çıkan Özilhan, tatil stilinde de zarafeti elden bırakmadı. Makyajsız ve doğal haliyle dikkat çeken ünlü isim, yaz sezonunun en zarif annelerinden biri olarak hafızalara kazındı.