Yaş şartı olmadan emeklilik nihayet geldi! SGK'nın kapısında kuyruk olacak! Herkes başvuru yapıyor

SGK'nın kapısında kuyruk olacak! Herkes başvuru yapıyor! Yaş şartı olmadan emeklilik nihayet geldi- Emekli olabilmek için vatandaşların ilgili Kurum tarafından onaylanmış bir belge almaları gerekmektedir. Emekli maaşı tutarı ise bu belgeye göre belirlenmektedir. 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle emekli olacak kişilere aylık 7.500 TL maaş bağlanması planlanmaktadır.

Sağlığını kaybeden vatandaşlar, yaşlarına bakılmaksızın SGK tarafından belirlenen özel haklardan yararlanmaktadırlar. Sağlığını kaybeden ve malulen emekli olan vatandaşlar ile diğer emekli olan vatandaşlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Malulen emekli olan vatandaşlar da tüm haklardan yararlanırlar.

Hangi hastalığa sahip olan vatandaşlar emekli olabilirler? İlk olarak kanser hastalığına sahip olanlar malulen emekli olma hakkına sahiptir. Epilepsi veya beyin tümörü gibi hastalıklara sahip olan kişiler de malulen emekli olabilirler. Parkinson hastalığına sahip olanlar veya IQ seviyesi 50'nin altında olan vatandaşlar da malulen emekli olma şansına sahiptir.

Kalp rahatsızlıkları da malulen emeklilik kategorisine dahildir. Örneğin, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları gibi kalple ilgili rahatsızlıklara sahip olan kişiler malulen emekli olabilirler. Bu rahatsızlıklar ciddi sağlık sorunları olduğundan kişinin çalışmasını engelleyebilmektedir.

Emekli olmak isteyen vatandaşlar, ilgili hastalığa sahip olduklarını belgeleyen tıbbi raporlar ve diğer gerekli belgelerle birlikte ilgili Kuruma başvuruda bulunmalıdırlar. Kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda, hastalığın emeklilik koşullarını sağladığı tespit edilirse, kişi malulen emekli olma hakkına sahip olacaktır.

Erken emekli olabilmek, çalışma hayatında daha erken bir süreçte emeklilik hakkına sahip olmayı ifade etmektedir. Bu durumu sağlayabilmek için bazı şartlar ve yasal düzenlemeler bulunmaktadır. İşte erken emeklilikle ilgili bilmeniz gerekenler:

Erken Emeklilik Koşulları Nelerdir?