Yaş şartı kalktı! İŞKUR silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar! En az 18.675 TL maaşla…

En az 18.675 TL maaşla… Yaş şartı kalktı! İŞKUR silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar- Günümüzde, iş bulmak giderek zorlaşmaktadır. Ancak, silahlı veya silahsız sertifikaya sahip özel güvenlik görevlisi talepleri her geçen gün artmaktadır. Bu talebin arkasında ise büyük mağaza ve alışveriş merkezlerinin sayısının artması gelmektedir.

Alışveriş merkezlerinin yanı sıra hastaneler, özel kuruluşlar, fabrikalar, işletmeler, depo ve saklama alanları, limanlar, otogarlar, garajlar, finans kuruluşları ve bankalar da güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu nedenle, sürekli olarak yeni güvenlik personeline ihtiyaç duyulmaktadır.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, binlerce güvenlik personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek maaş ve sosyal güvence, birçok genci bu meslek dalında eğitim almaya yönlendirmektedir. Başvuru şartları şu şekildedir:

TC vatandaşı olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya ilişiği bulunmamak,

Sağlık heyeti raporuyla işe uygunluğunun saptanmış olması,

Akıl sağlığının yerinde olması,

Adli bir engelinin olmaması,

18 yaşından büyük olmak,

SGK üzerinden maaş veya malullük/yaşlılık maaşı almamak,

Lise veya üstü bir eğitim seviyesine sahip olmak,

Özel güvenlik eğitimi almış ve özel güvenlik kartına sahip olmak,

Erkek adayların 172 cm'den, kadın adayların ise 165 cm'den kısa olmaması.

Yukarıdaki niteliklere sahip olan herhangi bir kişi, erkek veya kadın, başvuruda bulunabilir. Başvuru süreci oldukça kolaydır ve internet üzerinden de gerçekleştirilebilir. İşKUR resmi web sitesine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz. İlk kez giriş yapıyorsanız önce üyelik oluşturmalı ve ardından özlük bilgilerinizi eksiksiz doldurmalısınız. Ayrıca, e-Devlet şifrenizi kullanarak da İşKUR sitesine erişim sağlayabilirsiniz.

Başvurunuzun ardından açık iş pozisyonlarını inceleyebilir ve sizin için en uygun olanı seçerek kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. Bu pozisyonlarda iş imkanları çeşitli yerleşim birimlerinde bulunabilir. Mutlaka sizin şartlarınıza en uygun iş bulunacaktır. Dolgun bir maaşla birlikte sosyal güvenceye sahip bir işte çalışma fırsatına erişeceksiniz.

"Başarının anahtarı, işini severek yapmak ve her şartta azimle çalışmaktır." diyen ünlü iş insanı Richard Branson'ın bu sözü, özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek isteyenlere ilham vermektedir. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak, istihdam olanakları ve güvenlik sektöründeki talep göz önüne alındığında, iş bulma konusunda umut verici bir seçenektir.

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için birçok istihdam fırsatı bulunmaktadır. İşKUR üzerinden başvuruları gerçekleştirmek oldukça kolaydır ve başvuru şartları belirli kriterlere dayanmaktadır. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak, yüksek maaş ve sosyal güvence gibi avantajlar sunan tatmin edici bir kariyer seçeneğidir.