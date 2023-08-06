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Yarına dikkat! Altın fiyatları için kritik bir gün! Altın alanlar, satanlar kulak kabartı!

Son haftalarda gösterdiği büyük yükselişle dikkatleri üzerine çeken altın, son günlerde düşüş eğilimi gösterdi. Altının mevcut durumu ve gelecekteki tahminleri, yatırımcıların merak konusu haline geldi.

Yarına dikkat! Altın fiyatları için kritik bir gün! Altın alanlar, satanlar kulak kabartı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ekonomistlerin altın hakkındaki görüşleri oldukça önem taşıyor. Uzmanlar ise perşembe gününe dikkat çekerek altın piyasasında nelerin olabileceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın İçin Kritik Perşembe Günü

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir yükseliş trendine giren altın, son günlerde düşüş yaşadı. Altın yatırımcıları, gelecekteki tahminleri merakla beklerken, uzmanlar perşembe gününe dikkat çekti. Uzmanlar, perşembe günü ABD faiz kararının açıklanmasının ardından altının seyrinin belirleneceğini ifade ediyor. Bu nedenle perşembe günü, altın piyasası açısından oldukça kritik bir gün olarak ön plana çıkıyor.

Ata Yatırım Hazine Müdürü Yalaz Özkanlı, piyasa analizi yaparken şunları dile getirdi: "Geçtiğimiz hafta fabrika siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve iş gücü verimliliği gibi bazı öncü verilerin beklentilerden daha güçlü gelmesi, ABD getiri eğrisinin hafta boyunca yükselmesine neden oldu. Bu hareket 10 yıllık ABD tahvilini yüzde 4,19 seviyesine kadar taşırken, altının ons fiyatının da bu paralelde 1.930 dolar seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik."

Altın Piyasasındaki Kritik Konular

Özellikle ABD ekonomisiyle ilgili açıklanan net verilerin veya kararların eksikliği, altın piyasasındaki belirsizliği artırıyor. Uzmanlar, bu süreçte hem ETF'lerin hem de fiziki talebin zayıf olduğunu, aynı zamanda altın fiyatlarının kısa süreli yükselişlerinin gümüş fiyatları tarafından teyit edilmediğini ifade ediyor. Ayrıca, yıl boyunca merkez bankalarının altın alımları yapması, altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketlerini sınırlayıcı bir etki yarattığına dikkat çekiliyor.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 

 

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