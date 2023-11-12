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Yarın ve Salı günü (13-14 Kasım) hangi emeklilere 5000 TL ikramiye yatacak?

Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği haber nihayet geldi. Çalışma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle emeklilere yapılacak olan 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinin tarihlerini açıkladı. Duyurulan tarihlerle birlikte, ilk ödemeler emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Yarın ve Salı günü (13-14 Kasım) hangi emeklilere 5000 TL ikramiye yatacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 16:25

Bu ödemeler kapsamında ilk olarak 11 Kasım'da SSK emeklilerine ikramiye ödemeleri yapıldı. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları güne göre farklılık gösteriyor.

SSK Emeklilerine Yapılan Ödemeler

17-18-19 tarihlerinde maaş alan SSK emeklilerinin 5 bin liralık ikramiye ödemeleri 11 Kasım tarihinde hesaplara yatırıldı. 20-21-22 tarihlerinde maaşını alan SSK emeklileri için ise 12 Kasım'da ikramiye ödemeleri gerçekleştirildi.

13 Kasım'da Kimler İkramiye Alacak?

13 Kasım 2024 tarihinde, her ayın 23-24-25 ve 26'sında maaşlarını alan SSK emeklileri için ikramiye ödemeleri yapılacak.

14 Kasım'da Bağkur ve Emekli Sandığı Ödemeleri

14 Kasım tarihinde ise Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olan vatandaşlara 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri yapılacak. Bu ödemeler, emeklilerin hesaplarına doğrudan yatırılacak.

Bu ikramiye ödemeleri, emekli vatandaşların ekonomik durumlarına katkıda bulunmak ve Cumhuriyet'in 100. yılı anısına gerçekleştirilen bir jest olarak sunuluyor. Emekliler, bu ödemeleri banka hesaplarından çekebilecekler.

Nasıl Kontrol Edilir?

Emekliler, ikramiye ödemelerini banka hesaplarından kontrol edebilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de ödeme bilgilerine ulaşabilirler. Ödeme yapıldığı gün, ilgili banka hesaplarına giriş yaparak kontrol sağlanabilir.

Ödemenin Amacı ve Etkisi

Bu ödemenin amacı, emekli vatandaşların ekonomik durumlarına destek olmak ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bir teşekkür jesti sunmaktır. Bu ödemeyle, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik rahatlamanın sağlanması hedefleniyor.

Diğer Önemli Bilgiler

Emeklilerin bu ödemeyle ilgili herhangi bir ek başvuru yapmalarına gerek yoktur. Ödeme, emeklilik statülerine göre otomatik olarak hesaplarına yatırılacaktır. Bu özel ikramiye, emeklilerin maaşlarına ek olarak verilmektedir ve rutin emekli maaşlarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

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