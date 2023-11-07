Yarın Şok markete giden indirime doyacak! 8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu zebil gibi

İster evinize ister aracınıza, ihtiyacınız olan her şeyde büyük tasarruflar sizi bekliyor. Bu yazıda, sizlere bu indirimlerin detaylarından, aktüel ürünler kataloğuna kadar her şeyi sunacağız. Şimdi, cüzdanınızı rahatlatacak indirimlere göz atalım.

Eviniz için Kaçırılmayacak İndirimler

Ev işlerinizde yardımcı olacak elektronik aletlerden, günlük kullanımınızı kolaylaştıracak ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut.

Singer True Blast 1.0 buhar kazanlı ütü, kırışıklıklarla mücadelede en büyük yardımcınız olacak ve sadece 799 TL!

Arzum dik süpürge, 3 yıl garantisiyle tozları dert etmeyin, fiyatı ise sadece 1.099 TL.

Braun 6 in 1 bakım kiti ile kişisel bakımınızda profesyonel dokunuşlar yapın, bu özel sete sadece 1.099 TL ödeyerek sahip olun.

Vileda turbo temizlik setiyle evinizdeki temizliği 819 TL'ye hızlandırın.

Awion sprey mop, alüminyum sapıyla kolay kullanım sunarken, fiyatı 179 TL ile bütçenize dost.

vip Ahmet Vip set twister, %100 temiz su garantisiyle 499 TL.

Bambu katlanır kirli çamaşır sepeti, şıklığı ve kullanım kolaylığı ile sadece 499 TL.

Banyonuzu yenileyecek havlu ve aksesuarlar da indirimde; banyo havlusu 149 TL, fitilli ikili banyo seti 199 TL ve katlanır su kovası 99,95 TL fiyatlarla sizleri bekliyor.

Gıda Ürünlerinde Büyük İndirim

Rinso renkliler ve beyazlar için 10 kg'lık paket %37 indirimle 209 TL!

Finish tuz ve parlatıcıda %28'e varan indirimlerle makinelerinizin ömrünü uzatın.

Bingo yüzey temizleyici ile hijyen her zaman elinizin altında, sadece 55,90 TL.

Aracınız İçin Özel İndirimler

Aracınızı da unutmadık! Birbirinden kaliteli ve kullanışlı ürünlerimizle aracınızın ihtiyacı olan her şeyi karşılayın.

Hugel 12V 60A akü ile aracınızın kalbini koruyun, 1399 TL'ye sunuluyor.

Araç içi ambiyans led aydınlatma ile yolculuklarınızı renklendirin, sadece 169 TL.

Kompresör ve oto minderi gibi pratik ürünler 399 TL ve 119 TL gibi fiyatlarla.

Metal sibop kapağı dörtlü ürünüyle küçük detaylarla fark yaratın, 24,95 TL'ye sahip olun.

Motosiklet Tutkunları için İndirimler

Motosikletiniz için de birçok üründe indirim sizi bekliyor.

Akordion kriko cırcırlı ürün 299 TL, motosiklet sele brandası sadece 49,95 TL.

Motosiklet çantası ve örtüsü brandası gibi gerekli aksesuarlar 449 TL ve 179 TL fiyatlarıyla.

Ev Temizliğinde Dev İndirimler

Cif krem amonyak ve limon ürünleri, evinizin her köşesini parlatmak için 87,90 TL yerine 53 TL!

Oda kokularında yasemin ve neroli çiçeği/amber çiçeği ve Sandal ağacı/mavi orkide ve lilyum gibi seçenekler 54,90 TL yerine 35 TL.

Fuse tea limon ve şeftali ürünleri ferah bir mola için 95 TL yerine 65 TL.

Bu fırsatlardan yararlanmak için acele edin! Şok Marketlerdeki bu eşsiz indirimler, stoklarla sınırlı ve kaçırılmayacak cinsten. Alışveriş listenizi hazırlayın ve 8 Kasım'da başlayacak indirimlere hazır olun.