Yarın sabah 9.30'da derhal PTT'ye gidin! T.C. kimlik numaranızı yetkiliye gösterin paranızı alın

T.C. kimlik numaranızı yetkiliye gösterin paranızı alın! Yarın sabah 9.30'da derhal PTT'ye gidin- Geçtiğimiz sene pandemi ve ekonomik zorluklarla birlikte dar gelirli aileler zorlu bir dönem yaşamaya başladı. Bu durum üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek, zor durumda olduğunu kanıtlayabilen ailelere nakit yardımlar sağlamıştı. Bakanlık, hala ailelere yardımlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Yapılan yardımlardan olumlu sonuç aldığınızda, genellikle kişisel telefon numaranıza kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Ancak bazen bu bilgilendirme e-devlet üzerinden de duyurulabilmektedir. Bu durum, yardım şartlarında belirtilmektedir.

Yardım sonuçlarını görmek için e-devlet platformuna giriş yapmanız gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına erişim sağladıktan sonra, sosyal yardım bilgileri sorgulama sayfasına girerek adınıza tanımlanan bir yardımın olup olmadığını görebilirsiniz.

Bu sayfada adınız görünüyorsa, nakit yardımını alabilmek için en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekmektedir. T.C. Kimlik numaranızı yetkiliye ilettiğinizde, size hak kazandığınız yardım iletilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu nakit yardımların sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilir ve hak kazandığınız durumda PTT şubesinden yardımınızı alabilirsiniz. Unutmayın, bu yardımlar dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla sağlanmaktadır.