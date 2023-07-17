Advert

Yarın sabah 9.30'da derhal PTT'ye gidin! T.C. kimlik numaranızı yetkiliye gösterin paranızı alın

Geçtiğimiz sene pandemi ve ekonomik zorluklarla birlikte dar gelirli aileler zorlu bir dönem yaşamaya başladı.

Yarın sabah 9.30'da derhal PTT'ye gidin! T.C. kimlik numaranızı yetkiliye gösterin paranızı alın
Yayın Tarihi : 2023-07-17 22:07

T.C. kimlik numaranızı yetkiliye gösterin paranızı alın! Yarın sabah 9.30'da derhal PTT'ye gidin-  Geçtiğimiz sene pandemi ve ekonomik zorluklarla birlikte dar gelirli aileler zorlu bir dönem yaşamaya başladı. Bu durum üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek, zor durumda olduğunu kanıtlayabilen ailelere nakit yardımlar sağlamıştı. Bakanlık, hala ailelere yardımlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Yapılan yardımlardan olumlu sonuç aldığınızda, genellikle kişisel telefon numaranıza kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Ancak bazen bu bilgilendirme e-devlet üzerinden de duyurulabilmektedir. Bu durum, yardım şartlarında belirtilmektedir.

Yardım sonuçlarını görmek için e-devlet platformuna giriş yapmanız gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına erişim sağladıktan sonra, sosyal yardım bilgileri sorgulama sayfasına girerek adınıza tanımlanan bir yardımın olup olmadığını görebilirsiniz.

Bu sayfada adınız görünüyorsa, nakit yardımını alabilmek için en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekmektedir. T.C. Kimlik numaranızı yetkiliye ilettiğinizde, size hak kazandığınız yardım iletilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu nakit yardımların sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilir ve hak kazandığınız durumda PTT şubesinden yardımınızı alabilirsiniz. Unutmayın, bu yardımlar dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla sağlanmaktadır.

Benzer Haberler
Mevduat faizleri bana mısın demiyor! Parası olan köşe oldu! Yata yata 20.353 TL faiz getirisi alıyorsunuz! Mevduat faizleri bana mısın demiyor! Parası olan köşe oldu! Yata yata 20.353 TL faiz getirisi alıyorsunuz!
Hastanelere 18-31 Temmuz'da İŞKUR temizlik, güvenlik, sekreter, ambulans şoförü ve işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları Hastanelere 18-31 Temmuz'da İŞKUR temizlik, güvenlik, sekreter, ambulans şoförü ve işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları
270.000TL’ye kadar ödeme veriliyor! Emekli, Memur, Çalışan anında alıyor, borçlar mefta oluyor! Hemen bakın! 270.000TL’ye kadar ödeme veriliyor! Emekli, Memur, Çalışan anında alıyor, borçlar mefta oluyor! Hemen bakın!
Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat! Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı! Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara 1.3 milyon TL verilecek! İşte başvuru kapısı Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı! Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara 1.3 milyon TL verilecek! İşte başvuru kapısı
İslam Memiş alayını ters köşe yaptı! Dolar mı, Euro mu, Altın mı? Yatırımcılar o tarihe kadar alsın! İslam Memiş alayını ters köşe yaptı! Dolar mı, Euro mu, Altın mı? Yatırımcılar o tarihe kadar alsın!
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar