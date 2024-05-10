YARIN hesabınıza ödeme olacak: TC kimlik Numarası son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar 88.000 TL alacak!

YARIN hesabınıza ödeme olacak: TC kimlik Numarası son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar 88.000 TL alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 01:03

YARIN hesabınıza ödeme olacak: TC kimlik Numarası son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar 88.000 TL alacak! Başvuru yapmak isteyenler için duyuru yapıldı. Akbank ve Denizbank üzerinden kimlik numarası sorgulaması yapılacak ve ne kadar kredi onayı aldığınız görülecektir. 

DENİZBANK kredi başvurusu için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabileceksiniz. SMS ile kredi almak için başvurunuzu hemen, Kredim TC kimlik yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atabilir ve sonucu 5 dakika içinde öğrenebilirsiniz. 

AKBANK üzerinden kredi başvurusu, Hem akbank direkt uygulaması üzerinden hem SMS atarak kolayca yapılmaktadır. SMS ile kredi almak istiyorsanız, Başvurunuzu hesaba atabileceksiniz. SMS ile kredi için Kredi TC kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. 

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