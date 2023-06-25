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Yarın ATM’den paranızı alın: En az 3.400 TL en çok 12.500 TL ödeme yapılacak!

Yüzlerce kişinin hesabına para yatırılacak. Kamu çalışanlarına yönelik yapılan ödemelerle ilgili açıklama geldi ve ödeme takvimi belirlendi.

Yarın ATM’den paranızı alın: En az 3.400 TL en çok 12.500 TL ödeme yapılacak!
Yayın Tarihi : 2023-06-25 12:55

En az 3.400 TL en çok 12.500 TL ödeme yapılacak! Yarın ATM’den paranızı alın-  Yüzlerce kişinin hesabına para yatırılacak. Kamu çalışanlarına yönelik yapılan ödemelerle ilgili açıklama geldi ve ödeme takvimi belirlendi. İlgili duyuruya göre, ödemelerin ilk yarısı 23 Haziran tarihinde, ikinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde hesaplara aktarılacak.

Yarın, kamu çalışanlarının ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı gerçekleştirilecek. Bu yıl kamuda çalışan işçilere verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı, 23 Haziran'da hesaplara yatırılacak. Ödeme miktarı, brüt maaşa göre değişiklik gösterecektir. En az 3.100 TL ve en çok 12.401 TL ödeme yapılması planlanmaktadır.

Binlerce vatandaşı ilgilendiren bu açıklama ile kamu çalışanlarının merakla beklediği paraların yatacağı tarih netleşti. Kamu işçilerine yönelik yapılacak olan ikramiye ödemeleriyle ilgili detaylar belirlendi ve ilk yarısı 23 Haziran tarihinde hesaplara geçirilecektir.

Ödeme miktarı, maaşa göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4.336 TL, net 3.100 TL olacaktır. Bu ay yapılacak en düşük ödeme miktarı 3.100 TL olarak belirlenmiştir. Brüt 15.000 TL maaş alan bir işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6.500 TL, net 4.646 TL verilecektir. Kamu işçileri, 52 günlük süre üzerinden bu yıl en az brüt 17.347 TL, net 12.401 TL ikramiye alabileceklerdir.

Yarın ATM’den paranızı alın En az 3.400 TL en çok 12.500 TL ödeme yapılacak!

İlave tediye ödemesi, kadroya geçen taşeronlar için de uygulanmaktadır. İlave tediye, devlet memurları kanununda yer alan bir ikramiye türü olup, çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl bir aylık ikramiye ödemesi yapılır ve tüm çalışanlar bu ikramiyeyi almaktadır. Kadroya geçen taşeron çalışanlar da bu ikramiye hakkından yararlanmaktadır.

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