Yarım Yüz Gerdirme İçin Servet Harcadı: Ebru Gündeş’in Operasyon Bedeli Şaşırttı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son dönemde yaşadığı görsel değişimle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İstanbul’daki konserinde hayranlarının karşısına çıkan Gündeş, son zamanlarda merak edilen yüzündeki farklılığın nedenini bizzat sahneden açıkladı. Özel hayatındaki gelişmelerle sıkça gündeme gelen sanatçı, bu kez gençleşmek adına attığı adımla ve bu uğurda harcadığı rakamla dikkatleri üzerine çekti.

Sahnede Gelen Samimi Estetik İtirafı

Geçtiğimiz günlerde dinleyicileriyle buluşan Ebru Gündeş, sahnede yaptığı açıklamada bir operasyon geçirdiğini samimiyetle dile getirdi. "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım" diyerek seyircisine seslenen ünlü isim, "Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sorusuyla hayranlarından tam not aldı. Sanatçının bu dürüst yaklaşımı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Gençleşme Operasyonu İçin Ödenen Servet

Ünlü şarkıcının estetik müdahale itirafının ardından, operasyonun detayları ve maliyeti hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında konuyu değerlendiren Ece Erken, Ebru Gündeş’in bu işlem için oldukça yüksek bir rakamı gözden çıkardığını öne sürdü. İddiaya göre, lüks bir özel klinikte gerçekleştirilen bu operasyon için ünlü sanatçı yaklaşık 10 milyon lira (200 bin dolar) ödeme yaptı.

Sosyal Medyada Maliyet Tartışması

Ebru Gündeş'in yüz gerdirme operasyonu için harcadığı iddia edilen bu rakam, dijital platformlarda geniş çaplı bir tartışma başlattı. Birçok kullanıcı bu miktarı bir servet olarak nitelerken, operasyonun kalitesi ve sanatçının yeni görünümü hakkında binlerce yorum yapıldı. Gündeş’in estetik hamlesi, sadece Türkiye’de değil, yurt dışındaki Türk hayranları arasında da en çok konuşulan magazin haberlerinden biri oldu. Sanatçı cephesinden bu astronomik rakamla ilgili henüz resmi bir doğrulama gelmedi.