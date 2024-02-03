Yargı'nın kadrosuna 4 yeni isim daha katıldı!

Kanal D'nin her pazar akşamı ekrana gelen ve büyük beğeni toplayan dizisi Yargı, hız kesmeden devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizi, kadrosuna dört yeni yetenekli oyuncuyu dahil ederek izleyicilere sürprizlerle dolu bir bölüm sunmaya hazırlanıyor. Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz, Yargı'nın 4 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak olan 81. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Alican Yücesoy, polis memuru Fırat karakterine hayat verirken; Naşit Özcan Başsavcı Ertuğrul, Ayşegül Cengiz Başsavcı özel kalemi Asiye, Sermet Yeşil ise Metin Amir’in şehit olmasının ardından yerine gelen Kubilay Amir karakterini canlandıracak.

Dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtım, seyirciyi heyecanlandırdı. Tanıtımda Alican Yücesoy'un Fırat karakteriyle ilk kez izleyicilerle buluşması ve Ceylin ile olan geçmişine dair ipuçları, merak uyandırdı. Ilgaz'ın bu gelişmelere nasıl tepki vereceği ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Yargı'nın yeni bölümü, pazar akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Heyecan dolu hikayesi ve yeni karakterleriyle dizi, izleyicilere sürükleyici bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor.